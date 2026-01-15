ऑर्गैज्म से ले कर हग तक, पीरियड्स के दर्द से राहत दिला सकते हैं ये 5 तरीके, डॉ तान्या ने बताया!

संक्षेप: अगर आप भी पीरियड्स में बहुत पेन महसूस करती हैं, तो कुछ अटपटे लेकिन इफेक्टिव तरीके और भी हैं जो आपको राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। डॉ तान्या ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे ही तरीकों के बारे में बताया है।

पीरियड्स के दिन हर लड़की के लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं। पैड लगाकर जो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उसके साथ तेज दर्द, मूड स्विंग्स, चलने-उठने में दिक्कत, ब्लोटिंग और भी काफी कुछ इस दौरान फेस करना पड़ता है। कुछ गर्ल्स को पीरियड्स पेन इतना ज्यादा होता है कि बिना पेन किलर लिए सर्वाइव करना मुश्किल लगता है। अगर आप भी पीरियड्स में बहुत पेन महसूस करती हैं, तो कुछ अटपटे लेकिन इफेक्टिव तरीके और भी हैं जो आपको राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। डॉ तान्या ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे ही तरीकों के बारे में बताया है। ये सुनने में बेशक चौंकाने वाले हैं लेकिन साइंटिफिक हैं, इसलिए आप भी इन्हें ट्राई कर सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डार्क चॉकलेट या केला खा सकती हैं पीरियड्स के दौरान तेज दर्द होता है, तो आप डार्क चॉकलेट या बनाना (केला) खा सकती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि ये दोनों ही मैग्नीशियम रिच फूड होते हैं। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है, जो पीरियड क्रैंप्स को कम करने में मदद करता है। इससे आपको दर्द से काफी रिलीफ मिल सकता है।

हग करने से भी मिलती है राहत डॉ तान्या बताती हैं कि पीरियड्स में कडल्स करना (हग करना) यानी गले लगना भी पेन से राहत दिलाने में मदद करता है। दरअसल हग करने से हमारी बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन नाम का फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। ये आपको खुश और बेहतर महसूस कराता है। साथ ही पीरियड्स पेन में रिलीफ देने का भी काम करता है।

ऑर्गैज्म से भी बेहतर महसूस होता है ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान ऑर्गैज्म (यौन सुख की चरम अवस्था) आपको दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। डॉ तान्या कहती हैं कि ऑर्गैज्म से आपके पेल्विस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो पेन के केमिकल्स को बाहर कर देता है और आपको बेहतर महसूस कराता है।