जुकाम से नाक बंद तो 2-5 मिनट में फटाफट खुलेगी, डॉक्टर ने खोल दिया सीक्रेट
सर्दियां आ गई हैं और ज्यादातर लोगों को सीजनल जुकाम, बंद नाक की समस्या परेशान कर रही है। अगर आपको भी अक्सर ब्लॉक नोज परेशान करती है तो डॉक्टर के बताए इस सीक्रेट ट्रिक को नोट कर लें, 2-5 मिनट में बंद नाक खुल जाएगी।
सर्दी-जुकाम की समस्या सर्दियों में बच्चों से लेकर बड़ों को परेशान करती है। कुछ लोग बहती हुई नाक से परेशान रहते हैं तो वहीं कुछ की नाक बंद हो जाती है। अब बंद नाक को फौरन खोलने के लिए कई सारे सलाइन वाटर मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन काफी बार सलाइन वाटर मौजूद नहीं होता। ऐसे में बंद नाक से काफी दिक्कत होने लगती है। खासतौर पर रात को सोते वक्त जब कभी बंद नाक से दिक्कत हो, तो ऐसे वक्त में डॉक्टर के बताए इस तरीके को फॉलो करें। इससे बंद नाक थोड़ी ही देर में खुल जाएगी।
डॉक्टर ने शेयर किया बंद नाक खोलने का सीक्रेट
डॉक्टर अमित शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस छोटे से ट्रिक के बारे में शेयर किया है। जिससे जुकाम में बंद नाक को खोलने में मदद मिलती है। दरअसल नाक में हमारे एयर पाथवेज होते हैं जो कफ की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए जब भी नाक बंद हो तो ये छोटी सी ट्रिक ट्राई करें
अगर दाहिनी साइड की नाक बंद महसूस हो रही और सांस लेने में तकलीफ है तो फौरन बांई तरफ करवट होकर लेट जाएं। जिससे राइट साइड वाला नोस्ट्रिल ऊपर की तरफ हो जाए। इसी तरह से अगर बांयी तरफ की नाक बंद है तो राइट साइड करवट होकर लेट जाना है और बाई साइड की नाक को ऊपर कर लेना है।
अगर दोनों तरफ की नाक बंद महसूस हो रही है तो सोते वक्त आपको सिर और गर्दन से लेकर चेस्ट तक का हिस्सा 15-20 डिग्री ऊपर रखना है, मतलब आप किसी तकिया पर अपने सिर और चेस्ट तक के हिस्से को ऊंचा करके सीधा लेट जाएं।
इस तरह से लेटने पर बंद नाक 2-5 मिनट में ही खुल जाएगी और बंद नाक से राहत मिलेगी। क्योंकि जो ब्लॉक वाली साइड ऊपर होगी तो उसके एयर पाथवेज को आसानी से एयर मिलेगी और बंद नाक को खुलने में मदद मिलेगी।
ध्यान रखें ये बातें
ध्यान रहे कि बंद नाक को 2-5 मिनट में खोलने का ये सीक्रेट केवल उसी कंडीशन में काम करता है जब आपको सीजनल सर्दी-जुकाम की समस्या हो। अगर आपको लंबे टाइम से कंजेशन हो रहा और साइनस की प्रॉब्लम है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। इसके साथ ही ध्यान रखें कि बंद नाक से छुटकारा पाने के लिए नवजात शिशु के साथ इस ट्रिक को गलती से भी ट्राई ना करें। तो सर्दियों में अगर बंद नाक आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है तो डॉक्टर के बताए इस छोटे से नुस्खे को जरूर ट्राई करें। बंद नाक से जल्दी छुटकारा मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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