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सावधान! शरीर में दिख रहे 8 साइन देते हैं स्वास्थ्य के बारे चेतावनी, समय पर करें गौर

Apr 06, 2026 01:53 pm ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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किसी भी बड़ी समस्या के होने से पहले शरीर में कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जो स्वास्थ्य के बारे चेतावनी देते हैं। इन संकेतों पर अगर सही समय पर गौर कर लिया जाए तो समस्या से पहले ही बचा जा सकता है। जानिए 8 साइन के बारे में-

सावधान! शरीर में दिख रहे 8 साइन देते हैं स्वास्थ्य के बारे चेतावनी, समय पर करें गौर

हेल्थ से जुड़ी किसी भी बड़ी समस्या के होने से पहले हमारा शरीर कुछ संकेत देकर हमे समस्या के बारे में बताता है। लेकिन अक्सर लोग उन संकेतों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जिसकी वजह से समय के साथ दिक्कत बड़ी हो जाती है। ये संकेत शरीर के अलार्म सिस्टम की तरह होते हैं। यहां महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहल द्वारा बताए 8 ऐसे साइन के बारे में बता रहे हैं जो स्वास्थ्य के बारे में चेतावनी देते हैं। यहां बताए साइन में से अगर आपको कोई भी समस्या लगातार महसूस कर रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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1) एंग्जायटी- एंग्जायटी की शुरुआत बहुत ज्यादा सोचने से नहीं होती बल्कि इसकी शुरुआत बिना किसी कारण के सीने में जकड़न से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिमाग के समझने से पहले ही नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है।

2) खराब पाचन- डॉक्टर कहती हैं कि खराब पाचन की शुरुआत पेट फूलने से नहीं होती बल्कि इसकी शुरुआत खाने के तुरंत बाद नींद लेने से होती है। दरअसल खाना खाने के बाद अगर आप सो जाते हैं तो पेट को उस खाने को पचाने की कोशिश में खूब मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है।

3) लो ब्लड शुगर- लो ब्लड शुगर की शुरुआत चक्कर आने से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत अचानक चिड़चिड़ेपन से होती है। अचानक मूड में बदलाव एक लक्षण है जो आपके शरीर का एनर्जी मांगने का तरीका है।

4) खराब लिवर की शुरुआत- लिवर खराब होने पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, दर्द या फिर थकान से नहीं होती। इसकी शुरुआत स्किन में खुजली या आंखों में पीलेपन से होती है।

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5) एक्स्ट्रा सोडियम- शरीर में एक्सट्रा सोडियम की शुरुआत सुबह उठने पर सूजी हुई आंखों से पता चलती है।

6) थायराइड- थायराइड की समस्या वजन बढ़ने से शुरू नहीं होती, बल्कि इस समस्या में आपको हर समय ठंड लग सकती है। इसमें आपका मेटाबॉलिज्म धीरे-धीरे धीमा होने लगता है।

7) हाई कोर्टिसोल- कोर्टिसोल बढ़ना तब शुरू होता है जब आप सुबह 3 बजे तक जागकर खूब सोचते हैं।

8) फैटी लिवर- फैटी लिवर की शुरुआत पेट की जिद्दी चर्बी से होती है जो कम नहीं होती।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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