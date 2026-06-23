डॉक्टर बोले- कैंसर की वजह बन सकते हैं 6 मेकअप प्रोडक्ट्स, नंबर 1 सुनकर उड़ जाएंगे होश!

डॉक्टर बोले- कैंसर की वजह बन सकते हैं 6 मेकअप प्रोडक्ट्स, नंबर 1 सुनकर उड़ जाएंगे होश!
Cancer: डेली बेसिस पर अगर आप भी मेकअप या स्किनकेयर प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, तो एक बार ये लिस्ट जरूर देख लें। डॉक्टर ने टॉप 6 प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं, जो कैंसर की वजह बन सकते हैं।
ज्यादातर महिलाएं डेली बेसिस पर कोई ना कोई मेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती ही हैं। लिपस्टिक, परफ्यूम, हेयर डाई, क्रीम और डियोड्रेंट जैसे प्रोडक्ट्स आज डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं, जो लॉन्ग टर्म में काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं? जी हां, इनमें कुछ मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें इतने खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं कि कैंसर तक की संभावना हो सकती है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि डॉ अभिनव गर्ग का कहना है, जिन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ये जानकारी साझा की है। डॉक्टर ने ऐसे टॉप 6 प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर की है, साथ ही बताया है कि अपने लिए सेफ प्रोडक्ट्स कैसे चुनें। आइए विस्तार में जानते हैं-
नंबर 6- नेल पॉलिश
अपने हाथों को सुंदर बनाने के लिए महिलाएं नेल पॉलिश का इस्तेमाल काफी ज्यादा करती हैं। हालांकि डॉक्टर की मानें तो आज भी बहुत से ब्रांड नेल पॉलिश बनाते हुए फॉर्मल्डिहाइड का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक जाना-माना कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व है। आमतौर पर सस्ते दामों में मिलने वाली नेल पॉलिश में ये तत्व मिलाया जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी नेल पेंट चुनें जिसपर 3-फ्री या 5-फ्री लिखा हुआ हो।
नंबर 5- लिपस्टिक
डेली बेसिस पर ज्यादातर महिलाएं लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं। इसपर डॉ अभिनव कहते हैं कि लेडीज को ये जरूर पता होना चाहिए कि उनकी लिपस्टिक में लेड और कैडमियम मौजूद हो सकते हैं। ये हेवी मेटल्स ना सिर्फ कैंसर पैदा कर सकते हैं, बल्कि आपको नर्व को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
नबंर 4- सनस्क्रीन
डॉक्टर कहते हैं कि आज भी कई ब्रांड अपने सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन (Oxybenzone) का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक हार्मोन डिसरप्टर यानी हार्मोन को प्रभावित करने वाला रसायन है, साथ ही एक जाना-माना कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व भी है। इसलिए हमेशा मिनरल सनस्क्रीन चूज करें, जिनमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है।
नंबर 3- रंग गोरा करने वाले क्रीम
मार्केट में मिलने वाली फेयरनेस क्रीम, जो रंग को गोरा करने का दावा करती हैं, इंडिया के हर दूसरे घर में यूज होती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनमें अधिकतर मर्करी और हाइड्रोक्विनोन जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो कैंसर से सीधा जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ये नर्व और किडनी डैमेज तक का कारण बन सकते हैं।
नंबर 2- टैल्कम पाउडर
लिस्ट में नंबर टू पर आता है टैल्कम पाउडर। डॉ अभिनव बताते हैं कि इसमें एस्बेस्टस कंटैमिनेशन पाया जाता है, जो सीधा ओवेरियन कैंसर से लिंक है। खासकर अगर इसे प्राइवेट और इंटीमेट एरिया पर लंबे समय तक यूज किया जाए तो कैंसर का रिस्क और भी बढ़ जाता है।
नंबर 1- फाउंडेशन और मस्कारा
लिस्ट में नंबर वन पर हैं फाउंडेशन और मस्कारा, जिनका इस्तेमाल डेली बेसिस पर कई महिलाएं करती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स में पैराबेन्स मौजूद होते हैं, जो कि काफी पावरफुल एंडोक्राइन डिसरप्टर माने जाते हैं। ये इंफर्टिलिटी और अनियमित पीरियड्स का कारण बन सकते हैं, वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चों के हार्मोनल डेवलपमेंट को बाधित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा लेबल पर पैराबेन्स फ्री देखकर ही प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करें।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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