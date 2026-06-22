चाय में बस ये 2 चीजें मिला दो, अमृत बन जाएगी! डॉक्टर बोले छोटे-बड़े रोग होंगे छूमंतर

अगर आप भी चाय रोज पीते हैं तो डॉक्टर के बताई ये 2 चीजें उसमें जरूर एड करें। चाय का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ में आपकी चाय शरीर के लिए फायदेमंद भी हो जाएगी। आइए जानते हैं डॉक्टर का क्या कहना है-

हमारे देश में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ होती है। हालांकि चाय से जुड़े कई मिथ भी फैले हुए हैं, जैसे चाय जहर है या इसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इस बारे में डॉ सलीम जैदी बताते हैं कि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में ली जाए, तो वो नुकसान करती ही है। ठीक यही बात चाय पर लागू होती है। अगर आप दिन में केवल दो से तीन कप चाय पी रहे हैं, तो ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। बल्कि चाय में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी मौजूद होते हैं, जो फायदा करते हैं। ये फायदा तब और भी बढ़ जाता है, जब आप अपनी चाय में ये 2 चीजें एड कर लेते हैं। डॉक्टर ने चाय को हेल्दी बनाने से जुड़ी कुछ टिप्स भी साझा की हैं, आइए विस्तार में जानते हैं।

चाय को अमृत बना देंगी ये 2 चीजें अपनी रोज की चाय में जरूर मिलाएं अदरक डॉ सलीम जैदी सलाह देते हैं कि अपनी रोज की चाय में थोड़ा सा अदरक जरूर एड करें। अदरक एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर की सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने, पाचन में सुधार और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आप चाय में अदरक मिलाकर पीते हैं, तो ये वजन कम करने में भी मदद करता है और जी मिचलाना जैसी कई और समस्याओं को कम करता है।

दालचीनी मिलाकर चाय पीना है काफी फायदेमंद डॉक्टर सलाह देते हैं कि अपनी चाय में दालचीनी का टुकड़ा भी एड करें। दालचीनी एक भारतीय मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने की खुशबू और फ्लेवर एन्हांस करने के लिए किया जाता है। चाय में दालचीनी मिलाकर पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलती है। इसमें एंटी-माइक्रोबियल गुण मौजूद होते हैं, जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा दालचीनी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में भी फायदेमंद है।

काम की टिप : डॉक्टर सलाह देते हैं कि कोशिश करें कि श्रीलंकन वैरायटी की दालचीनी का इस्तेमाल करें। ये आजकल आसानी से ग्रॉसरी स्टोर्स या ऑनलाइन उपलब्ध है। भारतीय और चाइनीज दालचीनी से ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है।

बोनस इंग्रेडिएंट : चाय में मिलाएं हरी इलायची हरी इलायची सिर्फ चाय को खुशबूदार नहीं बनाती, बल्कि कई फायदे भी करती है। ये आपके पाचन को बेहतर बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है और नसों को ताकत देने का काम करती है। इससे आपके शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती है।

चाय में कितनी मात्रा में मिलाएं ये चीजें? डॉक्टर के मुताबिक अगर आप एक कप चाय बना रहे हैं, तो उसमें आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक और 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर एड करें। अगर आप हरी इलायची भी डाल रहे हैं तो एक इलायची को कूटकर एड कर सकते हैं।

चाय बनाने का सही तरीका और जरूरी सावधानियां चाय बनाने लिए सबसे पहले बर्तन में पानी डालें और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल कर पकाना शुरू कर दें। पानी उबले उसके बाद ही दूध एड करें। डॉक्टर कहते हैं कि जब चाय को धीमी आंच पर देर तक पकाया जाता है, तो उसके फायदे बॉडी को ज्यादा मिलते हैं।

इसके अलावा डॉक्टर सलाह देते हैं कि हो सके तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चीनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप फीकी चाय पीने की आदत डाल लें।

कोशिश करें कि दिन में 1-2 कप चाय ही पीएं। ज्यादा से ज्यादा आप चार कप चाय पी सकते हैं। उससे ज्यादा बॉडी के लिए नुकसानदायक है।

खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीना अवॉइड करें। क्योंकि ये भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों जैसे आयरन के अवशोषण को रोक देती है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।