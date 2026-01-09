शुगर, बीपी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचना है, तो रोज ये 1 काम करें, डॉक्टर ने बताया सीक्रेट!

संक्षेप: डॉ शालिनी बताती हैं कि अगर आप अपने रूटीन में महज 1 आदत शामिल कर लें, तो ये आपको लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और हार्ट डिजीज से बचा सकती है। साथ ही ये मानसिक बीमारियों से बचाने में भी आपको मदद करेगी।

आजकल लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे शुगर, मोटापा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज। इतना ही नहीं तनाव ज्यादा होने की वजह से मेंटल इश्यूज जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी काफी कॉमन होते जा रहे हैं। जाहिर है चूंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं, इसलिए अगर इनसे बचना है या इन्हें कंट्रोल में रखना है, तो अपने लाइफस्टाइल में ही बदलाव करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय निकालना है, बस अपना खानपान सही रखें और छोटी-छोटी हेल्दी हैबिट्स अपने रूटीन में शामिल करें। डॉ शालिनी सिंह सालुंके ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए एक ऐसी ही आदत के बारे में बताया है, जो आपको इन सभी बीमारियों से दूर रख सकती है। आइए विस्तार में जानते हैं।

बीमारियों से बचा सकती हैं ये 1 आदत डॉ शालिनी बताती हैं कि अगर आप अपने डेली रूटीन में महज 1 आदत शामिल कर लें, तो ये आपको लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और हार्ट डिजीज से बचा सकती है। साथ ही ये मानसिक बीमारियों से बचाने में भी आपको मदद करेगी। ये एक आदत है मेडिटेशन यानी ध्यान।

दुनिया भर में सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करने के बाद ये साबित हो चुका है कि रोजाना 10 से 15 मिनट अगर आप 5 तरह की मेडिटेशन करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे बड़ी शारीरिक और मानसिक बीमारियों में कमी देखने को मिलती है। आइए जानते हैं ये 5 तरह की मेडिटेशन कौन सी हैं। 1) माइंडफुल मूवमेंट पहली मेडिटेशन का नाम है माइंडफुल मूवमेंट, जो बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव है। डॉक्टर कहती हैं कि इसके लिए रोजाना चलते हुए या स्ट्रेचिंग करते हुए अपने मूवमेंट पर ध्यान दें। ऐसा आप 10 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह का म्यूजिक, शोर-शराबा या बातचीत ना करें। सारा ध्यान अपने मूवमेंट पर केंद्रित करें।

2) मुस्कुराते हुए ध्यान आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर रखने में ये मेडिटेशन बेहद कारगर है। इसके लिए बस आपको दिन के अंत में पूरे दिनभर की अच्छी और खुशनुमा बातों को डिटेल में याद करना है। इन्हें याद करते हुए खुशी महसूस करें और मुस्कुराएं। ये यादें छोटी-बड़ी कैसी भी हो सकती हैं।

3) स्लो ब्रीदिंग मेडिटेशन स्लो ब्रीदिंग यानी धीमी और गहरी सांस लेना। इस मेडिटेशन में आपको कुछ देर बैठकर धीमी और गहरी सांस लेनी है। 1 मिनट में आप चार से छह बार धीमी सांस ले सकते हैं। ये आपको अंदर से शांत बनाती है और आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बेहतर असर होता है।

4) बॉडी स्कैन ध्यान इस मेडिटेशन में आप अपने पूरे शरीर को रिलेक्स करते हैं। इसे करने के कंफर्टेबल हो कर बैठ जाएं या लेट जाएं। अब अपने पूरे शरीर पर ध्यान ले कर आएं, पैर से ले कर सिर तक अपने शरीर को महसूस करें और जो भी थकान या टेंशन है उसे धीरे-धीरे रिलीज करें।

5) माइंडफुलनेस (सचेतन) रोज आपको कुछ मिनट निकालकर ये मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। इसके लिए शांति से बैठ जाए और सारा ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित करें। इस दौरान आपके मन में काफी सारे विचार आएंगे, लेकिन इनपर ज्यादा ध्यान ना दें और ना ही खुद को जज करें। डॉक्टर कहती हैं कि एंग्जाइटी के लिए ये बहुत ही अच्छी हैबिट है।