गठिया बाह के दर्द से परेशान हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर का ये नुस्खा देगा 2-3 दिन में राहत!

संक्षेप: जैसे-जैसे हवाएं सर्द होना शुरू हो जाती हैं, वैसे-वैसे गठिया का दर्द और बढ़ता जाता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा ने एक ऐसी कमाल की रेमेडी बताई है, जो उनके मुताबिक मात्रा दो से तीन दिनों में ही फायदा करने लगती है।

रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें जोड़ों में इन्फ्लेमेशन के चलते तेज दर्द, सूजन, अकड़न और मूवमेंट में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जैसे-जैसे हवाएं सर्द होना शुरू हो जाती हैं, वैसे-वैसे ये दर्द और बढ़ता जाता है। कई बार तो पेनकिलर लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। अगर आप भी गठिया बाह के दर्द से परेशान हैं, तो कुछ घरेलू नुस्खे जरूर ट्राई कर के देख सकते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा ने एक पोस्ट के जरिए एक ऐसी कमाल की रेमेडी बताई है, जो उनके मुताबिक मात्रा दो से तीन दिनों में ही फायदा करने लगती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

गठिया के दर्द से राहत देगा ये घरेलू उपाय कई लोगों में गठिया का दर्द बहुत असहनीय हो जाता है। सुबह उठते ही उनका दर्द शुरू हो जाता है, यहां तक कि उनसे हिला तक नहीं जाता। डॉ सुगंधा बताती हैं कि ऐसी स्थिति में आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खा जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके लिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और आधा चम्मच गिलोय का चूर्ण मिलाकर उबाल लें। इस पानी को तब तक उबालें, जब तक ये सिर्फ 1/4 गिलास बचे।

लेने का सही समय क्या है? डॉक्टर बताती हैं कि ये काढ़ा आपको रोजाना दो बार पीना है। खाने के बाद रोजाना सुबह और शाम इसे बनाकर पीएं। दो से तीन दिनों में ही अकड़न और दर्द में राहत दिखना शुरू हो जाती है। वहीं लगातार दस-बारह दिनों के इस्तेमाल के बाद तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलता है।