सबसे अच्छी दाल कौन सी है? डॉक्टर ने सभी दालों को 10 में से दिए नंबर, इन 2 ने किया टॉप!

Healthy Eating Tips: दाल तो आप रोज ही खाते होंगे लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे अच्छी दाल कौन सी है? डॉ अभिनव गर्ग ने सभी पॉपुलर दालों को रेट किया है और बताया है कि कौन सी दाल टाॅपर है। आइए जानते हैं -

दाल भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है। लंच से ले कर डिनर तक, लगभग हर घर में एक ना एक बार तो दाल बनती ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दाल बहुत तरह की होती हैं, इन सभी में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हालांकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सबसे अच्छी दाल कौन सी होती है। कौन सी ऐसी दाल है, जिसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। डॉ अभिनव गर्ग ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लगभग सारी दालों को रेट किया है। उन्होंने बताया है कि कौन सी दाल किस चीज में ज्यादा रिच होती है, या यूं कहें कि कौन सी दाल खाना सबसे फायदेमंद है। आइए जानते हैं-

मूंग दाल है दालों का 'राजा' डॉ अभिनव कहते हैं कि मूंग दाल सभी दालों में सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसे दालों का राजा कहा जाना चाहिए। ये सबसे बैलेंस्ड दाल होती है और इसमें प्रोटीन, फाइबर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। डायबिटीज, पोस्ट इलनेस रिकवरी यानी बुखार के बाद और गट हेल्थ के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। डॉक्टर इसे 10 में से 10 रेट करते हैं।

लाल मसूर की दाल मसूर की दाल को डॉक्टर 10 में से 9 रेट करते हैं। ये प्रोटीन और फाइबर के अलावा फोलेट, विटामिन बी 12 और आयरन का भी पावरहाउस है। डॉक्टर कहते हैं कि महिलाओं के लिए खासतौर से ये दाल खाना काफी फायदेमंद होता है। वहीं अगर आप चावल के साथ मसूर दाल में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर खाएं, तो विटामिन सी की वजह से आयरन का अवशोषण तीन गुना तक बढ़ जाता है।

चने की दाल कितनी फायदेमंद है? चने की दाल को डॉक्टर 10 में से 8 रेट करते हैं। वो बताते हैं कि ये दाल सबसे ज्यादा फाइबर वाली होती है। इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन चने की दाल खाने से कुछ लोगों में पाचन, गैस और ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। इसलिए हमेशा इसे 4-6 घंटे के लिए भिगोकर रखें, फिर बनाएं।

उड़द दाल पर डॉक्टर का क्या कहना है? उड़द दाल को डॉक्टर 10 में से 8 नंबर देते हैं। उड़द दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, वहीं इसमें कैल्शियम की मात्रा भी काफी अच्छी होती है। हड्डियों की हेल्थ और मसल रिकवरी के लिए ये काफी फायदेमंद होती है। हालांकि इसे खाने से कई लोगों में पाचन संबंधी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि इसे फर्मेंट कर के इडली या डोसा बैटर बनाकर कंज्यूम करें।

राजमा कितना फायदेमंद है जानें राजमा प्रोटीन और फाइबर रिच होता है। लेकिन इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसे 8 घंटे भिगोकर रखने के बाद ही पकाएं और हफ्ते में एक बार सीमित मात्रा में ही कंज्यूम करें। डॉक्टर इसे 10 में से 7 रेट करते हैं।

मिक्स दाल खानी चाहिए या नहीं? मिक्स्ड दालों को डॉक्टर 10 में से 10 रेट करते हैं और न्यूट्रिशन का पावर हाउस बताते हैं। क्योंकि इसमें सभी दालों का पोषण मिल जाता है। आप मूंग, मसूर चना और तूर दाल को 40:25:20:15 के रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। इन्हें एक से दो घंटे भीगने दें, फिर हींग, हल्दी, देसी घी डालकर बनाएं; कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।