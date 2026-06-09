सबसे अच्छी दाल कौन सी है? डॉक्टर ने सभी दालों को 10 में से दिए नंबर, इन 2 ने किया टॉप!
Healthy Eating Tips: दाल तो आप रोज ही खाते होंगे लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे अच्छी दाल कौन सी है? डॉ अभिनव गर्ग ने सभी पॉपुलर दालों को रेट किया है और बताया है कि कौन सी दाल टाॅपर है। आइए जानते हैं -
दाल भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है। लंच से ले कर डिनर तक, लगभग हर घर में एक ना एक बार तो दाल बनती ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दाल बहुत तरह की होती हैं, इन सभी में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हालांकि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सबसे अच्छी दाल कौन सी होती है। कौन सी ऐसी दाल है, जिसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसपर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। डॉ अभिनव गर्ग ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लगभग सारी दालों को रेट किया है। उन्होंने बताया है कि कौन सी दाल किस चीज में ज्यादा रिच होती है, या यूं कहें कि कौन सी दाल खाना सबसे फायदेमंद है। आइए जानते हैं-
मूंग दाल है दालों का 'राजा'
डॉ अभिनव कहते हैं कि मूंग दाल सभी दालों में सबसे ज्यादा बेस्ट है। इसे दालों का राजा कहा जाना चाहिए। ये सबसे बैलेंस्ड दाल होती है और इसमें प्रोटीन, फाइबर की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। डायबिटीज, पोस्ट इलनेस रिकवरी यानी बुखार के बाद और गट हेल्थ के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। डॉक्टर इसे 10 में से 10 रेट करते हैं।
लाल मसूर की दाल
मसूर की दाल को डॉक्टर 10 में से 9 रेट करते हैं। ये प्रोटीन और फाइबर के अलावा फोलेट, विटामिन बी 12 और आयरन का भी पावरहाउस है। डॉक्टर कहते हैं कि महिलाओं के लिए खासतौर से ये दाल खाना काफी फायदेमंद होता है। वहीं अगर आप चावल के साथ मसूर दाल में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर खाएं, तो विटामिन सी की वजह से आयरन का अवशोषण तीन गुना तक बढ़ जाता है।
चने की दाल कितनी फायदेमंद है?
चने की दाल को डॉक्टर 10 में से 8 रेट करते हैं। वो बताते हैं कि ये दाल सबसे ज्यादा फाइबर वाली होती है। इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन चने की दाल खाने से कुछ लोगों में पाचन, गैस और ब्लोटिंग की शिकायत हो सकती है। इसलिए हमेशा इसे 4-6 घंटे के लिए भिगोकर रखें, फिर बनाएं।
उड़द दाल पर डॉक्टर का क्या कहना है?
उड़द दाल को डॉक्टर 10 में से 8 नंबर देते हैं। उड़द दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, वहीं इसमें कैल्शियम की मात्रा भी काफी अच्छी होती है। हड्डियों की हेल्थ और मसल रिकवरी के लिए ये काफी फायदेमंद होती है। हालांकि इसे खाने से कई लोगों में पाचन संबंधी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि इसे फर्मेंट कर के इडली या डोसा बैटर बनाकर कंज्यूम करें।
राजमा कितना फायदेमंद है जानें
राजमा प्रोटीन और फाइबर रिच होता है। लेकिन इसे पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसे 8 घंटे भिगोकर रखने के बाद ही पकाएं और हफ्ते में एक बार सीमित मात्रा में ही कंज्यूम करें। डॉक्टर इसे 10 में से 7 रेट करते हैं।
मिक्स दाल खानी चाहिए या नहीं?
मिक्स्ड दालों को डॉक्टर 10 में से 10 रेट करते हैं और न्यूट्रिशन का पावर हाउस बताते हैं। क्योंकि इसमें सभी दालों का पोषण मिल जाता है। आप मूंग, मसूर चना और तूर दाल को 40:25:20:15 के रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। इन्हें एक से दो घंटे भीगने दें, फिर हींग, हल्दी, देसी घी डालकर बनाएं; कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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