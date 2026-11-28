मिलेट्स यानी मोटे अनाज खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन बाजरा, रागी, ज्वार और बाकी मिलेट्स में से सबसे फायदेमंद कौन है, क्या आप जानते हैं? डॉक्टर ने पॉपुलर मिलेट्स को 10 में से रेट किया है। साथ ही इन्हें खाने का सही तरीका भी बताया है।

मिलेट्स यानी मोटे अनाज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। आजकल लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। हालांकि ये कोई नया हेल्थ ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारे बड़े-बुजुर्ग हमेशा से मोटे अनाज खाते आए हैं। जहां सर्दियों के मौसम में बाजरा खूब खाया जाता है, वहीं सर्दियों में रागी, ज्वार जैसे मिलेट्स खाने का चलन रहा है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी मिलेट्स बराबर फायदा करते हैं? ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है कि सबसे अच्छा मोटा अनाज आखिर कौन सा है? एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए डॉ अभिनव गर्ग ने अलग-अलग मिलेट्स को रेट किया है। आइए जानते हैं आपके लिए कौन सा खाना फायदेमंद रहेगा।

कौन सा मिलेट्स सबसे बेहतर है? 1) बाजरा डॉ अभिनव बाजरा को 10 में से 9 रेट करते हैं। बाजरा सर्दियों का सुपरफूड है। इसमें आयरन, मैग्नेशियम, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर को एनर्जी देने का काम करता है, साथ ही गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा बाजरा एनीमिया, डायबिटीज और वेट लॉस के लिए भी फायदेमंद है। हालांकि थायरॉइड के मरीजों को इसका सेवन लिमिट में करना चाहिए।

टिप- बाजरा को सरसों के साग और नींबू के साथ खाने पर विटामिन सी आयरन के अवशोषण को और बढ़ा देगा।

2) रागी डॉक्टर कहते हैं कि रागी कैल्शियम का किंग है। इसमें दूध से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। एथलीट्स, महिलाओं और बच्चों के लिए खासतौर से ये काफी फायदेमंद है। हालांकि रागी में फाइटेट्स ज्यादा मात्रा होते हैं, जो आयरन और कैल्शियम के अवशोषण को रोकते हैं। इसलिए इसे फर्मेंट कर के डोसा, इडली या स्प्राउट के रूप में खाना चाहिए। डॉक्टर इसे 10 में से 8 नंबर देते हैं।

3) राजगीरा (अमरंथ) डॉक्टर इसे 10 में से 10 रेट करते हैं। हालांकि ये तकनीकी रूप से एक मिलेट नहीं, बल्कि छद्म अनाज (Pseudo Grain) है। लेकिन न्यूट्रीशन के मामले में हर मिलेट को पीछे छोड़ देता है। इसमें बाकी अनाजों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही ये आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फाइबर से भी भरपूर है। राजगीरा को आप अपने रोटी के आटे में मिलाकर या दलिया बनाकर डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं।

4) ज्वार ज्वार को डॉक्टर 10 में से 7 रेट करते हैं। ये ग्लूटेन फ्री, फाइबर रिच और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर ऑप्शन है। हालांकि इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। इसलिए ज्वार को दही, पनीर या दाल के साथ पेयर कर के खाएं। वहीं कुछ लोगों में इसे ज्यादा खाने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है।

5) सामक (समा के चावल) सामक को लोग व्रत में ज्यादा खाते हैं। लेकिन बाकी मिलेट्स की तुलना में इसका GI इंडेक्स सबसे कम होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों और वेट लॉस करने वालों के लिए ये परफेक्ट चॉइस है। कंप्लीट मील के लिए आप मूंगफली और सब्जियां डालकर सामक के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं और दही के साथ पेयर कर सकते हैं। डॉक्टर इसे 10 में से 6 नंबर देते हैं।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।