खाना खाकर सोडा पीते हैं? डॉक्टर रमिता ने बताए इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स

खाना खाकर सोडा पीते हैं? डॉक्टर रमिता ने बताए इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स

संक्षेप:

खाने के बाद सोडा पीना आपको भले ही ताजगी का एहसास दे, लेकिन असल में यह आपकी पाचन क्रिया, गट बैक्टीरिया और हार्मोन बैलेंस को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर रमिता कौर ने इसके गंभीर असर बताए हैं।

Feb 11, 2026 03:58 pm IST
खाने के साथ या उसके तुरंत बाद सोडा पीना आज की लाइफस्टाइल में एक आम आदत बन चुकी है। ज्यादातर लोग इसे पाचन में मददगार मानते हैं और उस ठंडी-सी डकार को राहत का संकेत समझ लेते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल उलट है। हेल्थ एक्सपर्ट और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमिता कौर के अनुसार, खाने के बाद सोडा पीना आपके पाचन तंत्र के लिए किसी झटके से कम नहीं है।

सोडा में मौजूद कार्बोनेशन, रिफाइंड शुगर और एसिड पेट के नेचुरल एसिड को कमजोर कर देते हैं जिससे खाना सही तरह से पच नहीं पाता। इसका असर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि गट बैक्टीरिया, हार्मोन बैलेंस और मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है। लंबे समय तक यह आदत ब्लोटिंग, गैस, थकान और हार्मोनल समस्याओं की वजह बन सकती है। यही कारण है कि एक्सपर्ट खाने के बाद सोडा की जगह नेचुरल डाइजेस्टिव ड्रिंक्स अपनाने की सलाह देते हैं।

  • पेट का एसिड हो जाता है न्यूट्रल: हमारे पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है। सोडा में मौजूद कार्बोनेशन और शुगर इस एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि खाना सही तरीके से पच नहीं पाता और अधपचा रह जाता है।

  • गुड बैक्टीरिया को होता है नुकसान: सोडा आपकी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को मार देता है। ये बैक्टीरिया ना सिर्फ पाचन, बल्कि इम्युनिटी और मूड कंट्रोल में भी मदद करते हैं। इनके नष्ट होने से गैस, ब्लोटिंग और पेट भारी रहने की समस्या बढ़ जाती है।

  • पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल घटता है: डॉक्टर रमिता कौर के अनुसार, नियमित रूप से सोडा पीने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल करीब 25% तक कम हो सकता है। इसका असर एनर्जी, मसल स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है।
  • खाना पचने के बजाय फर्मेंट होने लगता है: जब पेट का एसिड कमजोर हो जाता है, तो खाना पचने की बजाय फर्मेंट होने लगता है। इसका मतलब है कि पेट में अल्कोहल जैसा प्रभाव पैदा होता है जिससे एसिडिटी, जलन और थकान बढ़ती है।

  • वह डकार नहीं, SOS सिग्नल है: खाने के बाद आने वाली ‘रिफ्रेशिंग’ डकार दरअसल आपकी गट बैक्टीरिया की SOS कॉल होती है। यह संकेत है कि आपकी पाचन प्रणाली दबाव में है।

सोडा की जगह क्या पिएं? - CCF Tea (डाइजेशन बूस्टर ड्रिंक) पाचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

सामग्री: अजवाइन – 2 चम्मच, धनिया – 2 चम्मच, सौंफ – 2 चम्मच

कैसे बनाएं:

  • तीनों चीजों को पीसकर मिक्स बना लें।
  • 200 ml पानी में 1 चम्मच मिक्स डालकर उबालें या भिगोकर पिएं।
  • यह ड्रिंक पाचन सुधारती है, ब्लोटिंग कम करती है और गट हेल्थ को मजबूत बनाती है।

नोट: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

