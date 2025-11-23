डॉक्टर पाल ने बताया कौन से न्यूट्रिशन की कमी में खाएं कौन से फूड्स

संक्षेप: Foods to improve nutrition: गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल ने बताया कि अगर शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो रही या हेल्थ को और भी ज्यादा इंप्रूव करना है तो जान लें कौन से फूड्स खाना होगा अच्छा।

हममे से हर कोई हेल्दी रहना चाहता है। लेकिन कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी हमे बीमार बना देती है। अगर आप घर का हेल्दी फूड खाना चाहते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखना खुद का गोल बना रखा है तो जान लें कौन से फूड्स खाना हेल्दी होता है। कौन से न्यूट्रिशन की कमी होने पर कौन से फूड्स शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, इस बारे में डॉक्टर पाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखी है। आप भी जान लें...

एनर्जी लेवल और आयरन बढ़ाने के लिए अगर आप हमेशा शरीर में एनर्जी की कमी महसूस करते हैं। हड्डियां स्ट्रांग नहीं लगती और शरीर का आयरन लेवल कम रहता है तो रोजाना एक कप करीब 30 ग्राम के करीब मोरिंगा के पत्ते रोजाना दो हफ्ते तक खाएं। ये नेचुरली एनर्जी बूस्ट करने में मदद करेंगे।

इम्यूनिटी और हेयर स्ट्रांग करने के लिए अगर आप स्किन को और चमकदार, क्लियर बनाना चाहते हैं। बालों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग चाहते हैं तो रोजाना एक आंवला या एक छोटा शॉट आंवले का जूस रोजाना दो हफ्ते तक पीना फायदेमंद होता है।

मसल्स और पीरियड पेन से बचने के लिए शरीर में दर्द होता है। खासतौर पर मसल्स में दर्द बना रहता है और पीरियड के दौरान दर्द होता है तो रोजाना एक केला करीब दो हफ्ते तक खाएं। ऐसा करने से फायदा जरूर होगा और शरीर में ज्यादा एनर्जी महसूस होगी।

ब्लड शुगर को स्थिर रखना है तो ब्लड शुगर को ज्यादा स्थिर रखना चाहते हैं और शुगर स्पाइक से बचना है साथ ही इम्यूनिटी भी इंप्रूव करनी है तो रोजाना दो सप्ताह तक अमरूद खाना अच्छा होगा।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल और हार्ट को हेल्दी रखने का तरीका ब्लड प्रेशर को ज्यादा कंट्रोल में रखना है और हार्ट को हेल्दी बनाकर रखना है तो रोजाना एक अनार रोजाना दो हफ्ते तक खाएं।