डॉक्टर भी बता रहें अनहेल्दी फूड की लिस्ट में शामिल हैं ये ब्रेकफास्ट, छोड़ दें खाना doctor on social media ranked top 5 most unhealthy breakfast option, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थdoctor on social media ranked top 5 most unhealthy breakfast option

डॉक्टर भी बता रहें अनहेल्दी फूड की लिस्ट में शामिल हैं ये ब्रेकफास्ट, छोड़ दें खाना

Worst unhealthy breakfast option: हेल्दी रहना तो ब्रेकफास्ट करना जरूरी है लेकिन ये हेल्दी होना चाहिए। काफी सारे लोग दिन की शुरुआत इन 5 फूड आइटम्स के साथ करते हैं जो ब्रेकफास्ट में खाना पूरी तरह से अनहेल्दी है। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 02:34 PM
share Share
Follow Us on
डॉक्टर भी बता रहें अनहेल्दी फूड की लिस्ट में शामिल हैं ये ब्रेकफास्ट, छोड़ दें खाना

ब्रेकफास्ट करना हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो ये डायबिटीज से लेकर वजन बढ़ने की समस्या पैदा कर सकता है। लेकिन काफी सारे लोग ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसे फूड्स को खाते हैं जो काफी अनहेल्दी होते हैं। या, कई बार इतने ऑयली फूड्स को खा लेते हैं कि डाइजेशन मुश्किल हो जाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर डॉक्टर मनन वोरा ने ऐसे ही 5 अनहेल्दी ब्रेकफास्ट बताए हैं। जो दिन की शुरुआत करने के लिए जरा भी अच्छे नहीं है। इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि दिन की शुरुआत ऐसे फूड्स से करना पूरे दिन की एनर्जी को खत्म कर थका हुआ फील करा सकता है।

चाय के साथ बिस्कुट या टोस्ट

अनहेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में पांचवे नंबर पर है चाय के साथ बिस्कुट या टोस्ट। जिसे काफी सारे इंडियन हर रोज खाते हैं और इससे अनहेल्दी नहीं समझते। लेकिन रिफाइंड फ्लोर और चीनी के साथ बने ये बिस्कुट तेजी से शुगर स्पाइक करते हैं। जो खाते ही एनर्जी देते हैं क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक से भरे होते हैं। लेकिन जल्दी ये शुगर लेवल डाउन हो जाता है और आपको फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है। साथ ही मेटाबॉलिज्म पर भी प्रेशर पड़ता है। बार-बार जल्दी से भूख लगने का सर्किल शुरू हो जाता है और आप जितना ज्यादा खाएंगे वो डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ाएंगे।

फाफड़ा और जलेबी

जलेबी और फाफड़े का कॉम्बिनेशन गुजरातियों का फेवरेट है। लेकिन ये डीप फ्राईड मैदे और शुगर में लिपट जलेबी के साथ तले हुए फाफड़े शरीर में केवल ट्रांस फैट बढ़ाते हैं। काफी समय से अगर आप इस ब्रेकफास्ट को कर रहे तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ेगा और साथ ही इंसुलिन स्पाइक होगा।

ऑयली पराठा

नॉर्थ इंडिया में दिन की शुरुआत तो पराठे से ही होती है। घी या तेल में बने ये पराठे सैचुरेटेड फैट से लोड होते हैं और इनमे फाइबर की मात्रा कम होती है। ऐसे में ये डाइजेन को स्लो कर देते हैं और एसिडिटी बनाते हैं। साथ ही बेली फैट को भी तेजी से बढाते हैं।

पैकेट वाले सीरियल्स

सुबह की जल्दीबाजी में अक्सर लोग हेल्दी और न्यूट्रिशन के चक्कर में मार्केट में मिलने वाले पैकेट के सीरियल्स खरीदकर खाते हैं। लेकिन इन पैकेट्स में 30 से लेकर 40 प्रतिशत तक शुगर होती हैं और इतनी शुगर ब्रेकफास्ट में ग्लूकोज स्पाइक करती है। जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांस बढ़ जाते हैं। ये ब्रेकफास्ट फाइबर में कम होते हैं और एक बाउल भरकर खाने के बाद भी आपको जल्दी से भूख लग जाती है।

वड़ा पाव, कचौड़ी, समोसा

समोसा तो अनहेल्दी ब्रेकफास्ट है लेकिन साथ ही वड़ा पाव और कचौड़ी जैसे डीप फ्राईड, फैट वाले फूड ब्रेकफास्ट में खाना सही नहीं। ये ना केवल मोटापा बढ़ाते हैं बल्कि हार्ट डिसीज भी पैदा करते हैं। वहीं इन ब्रेकफास्ट में न्यूट्रिशन की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए किसी प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट की मदद लें।

Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।