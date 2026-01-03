सुबह या शाम; डायबिटीज रोगियों के लिए किस समय की सैर फायदेमंद, डॉक्टर मोहन का बताया

संक्षेप: Best Time To Walk For Diabetics Patients : जाने-माने मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. मोहन की माने तो, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए केवल चलना काफी नहीं है, बल्कि सही समय का चुनाव आपके शरीर के इंसुलिन को एक नई शक्ति भी दे सकता है।

भागदौड़ भरी जिंदगी और खानपान की खराब आदतें, आजकल लोगों को लाइफस्टाइल से जुड़े बड़े रोगों की तरफ धकेल रही हैं। जिसमें डायबिटीज का नाम भी शामिल है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए डॉक्टर अकसर अच्छी डाइट के साथ रोजाना कुछ देर टहलने की सलाह देते हैं। लेकिन बात जब कभी सैर की आती है, तो लोग अक्सर अच्छे परिणाम के लिए चलने के लिए दिन का कौन सा समय बेहतर है-सुबह या शाम, इस बहस में पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सुबह का समय शांत, सुकून भरा और स्फूर्तिदायक होता है, जबकि अन्य मानते हैं कि लंबे दिन के बाद शाम का समय बेहतर रहता है। बता दें, डायबिटीज स्पेशलिटीज सेंटर के अध्यक्ष और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित फेमस मधुमेह विशेषज्ञ डॉ. मोहन की माने तो, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए केवल चलना काफी नहीं है, बल्कि सही समय का चुनाव आपके शरीर के इंसुलिन को एक नई शक्ति भी दे सकता है। आइए जानते हैं शुगर लेवल को जादुई तरीके से कंट्रोल करने के लिए डॉ. मोहन टहलने के लिए कौन सा समय अच्छा बताते हैं।

कोई एक समय सबके लिए सही नहीं होता डॉ. मोहन कहते हैं कि 'सुबह की सैर या शाम की सैर, यह एक ऐसा सवाल है जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए सैर का एक ही समय उपयुक्त नहीं हो सकता। कुछ लोग सुबह जल्दी उठने वाले होते हैं तो कुछ लोग शाम को टहलना पसंद करते हैं'। डॉ. मोहन के अनुसार शरीर दिन के किसी भी समय की शारीरिक गतिविधि पर अच्छी प्रतिक्रिया देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी जीवनशैली के अनुकूल समय चुनें और नियमित रूप से उस पर कायम रहें।

डॉ. मोहन को क्यों पसंद है सुबह की सैर ? यूं तो डॉ. मोहन सैर के लिए दोनों ही विकल्पों को सही मानते हैं। लेकिन बात जब उनकी व्यक्तिगत पसंद की होती है तो उन्हें सुबह सैर करना ज्यादा पसंद है। उन्होंने कहा, 'सुबह फ्रेश हवा होती है, प्रदूषण भी कम होता है और शरीर भी रात की नींद लेने के बाद तरोताजा होता है। उनका मानना है कि सुबह का समय शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यही वो समय है जब मस्तिष्क और शरीर को सभी आवश्यक जानकारी मिलती है, इसलिए मैं सुबह की सैर को प्राथमिकता देता हूं'।