क्या आपका दिल सामान्य से कम धड़क रहा है? जानें क्या है ब्रैडीकार्डिया के 5 चेतावनी वाले लक्षण

आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग शरीर को महसूस होने वाली छोटी-छोटी आहटों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके दिल की धीमी पड़ती रफ्तार कई बार किसी बड़े खतरे का इशारा हो सकती है? जी हां, यदि आपका दिल एक मिनट में 60 बार से कम धड़क रहा है, तो यह 'ब्रैडीकार्डिया' का संकेत हो सकता है। सुनने में यह शायद सामान्य लगे, लेकिन जब दिल की लय सुस्त पड़ती है, तो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचने की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। यह सुस्ती केवल थकान नहीं, बल्कि आपके जीवन की ऊर्जा पर लगने वाला एक ब्रेक भी हो सकती है। मणिपाल हॉस्पिटल, (ईएम बाइपास, कोलकाता) के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिलीप कुमार से जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है ब्रैडीकार्डिया की समस्या, इसके लक्षण और बचाव के उपाय।

ब्रैडीकार्डिया क्या है? ब्रैडीकार्डिया, वह स्थिति है जब आराम के समय हृदय की गति सामान्य से धीमी, यानी 60 बीट्स प्रति मिनट (bpm) से कम हो जाती है। एथलीटों के लिए यह सामान्य हो सकता है, लेकिन दूसरों में यह चक्कर, थकान, सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ का कारण बन सकता है, जिसका पता लगाने के लिए ईसीजी करवाने की जरूरत पड़ती है। आसान शब्दों में समझें तो दिल की धड़कन को एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम नियंत्रित करता है। जब इस सिस्टम में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, तो दिल सामान्य से धीमी गति से धड़कने लगता है, जिसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। बहुत अधिक ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ियों में दिल की धड़कन स्वाभाविक रूप से धीमी हो सकती है, जो सामान्य होती है, लेकिन बाकी लोगों में यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकती है।

किन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है? ब्रैडीकार्डिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन इसका खतरा खासतौर पर इन लोगों में ज्यादा बना रहता है-

-बुज़ुर्ग लोग

-हृदय रोगी

-डायबिटीज या किडनी रोगी

-कुछ खास दवाओं का सेवन करने वाले लोग

क्या ब्रैडीकार्डिया का खतरा टाला जा सकता है? हर कारण को रोका नहीं जा सकता, लेकिन दिल को स्वस्थ रखने वाली जीवनशैली अपनाकर जोखिम कम जरूर किया जा सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव को नियंत्रित करके और समय-समय पर हेल्थ चेकअप करवाने से दिल की सेहत को बेहतर बनाकर रखा जा सकता है।

ब्रैडीकार्डिया के 5 चेतावनी संकेत अगर दिल की धड़कन बहुत धीमी है, तो ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं-

लगातार थकान और कमजोरी- आराम के बाद भी अत्यधिक थकान महसूस होना।

चक्कर आना या हल्कापन महसूस होना- दिमाग तक पर्याप्त खून न पहुंचने के कारण चक्कर आ सकते हैं।

बेहोशी या बेहोश होने जैसा महसूस होना- अचानक धड़कन बहुत कम हो जाने पर बेहोशी महसूस होना।

चलने-फिरने में सांस फूलना- हल्की गतिविधि में भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।

सीने में दर्द या बेचैनी- सीने में दर्द का होना दिल की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन न पहुचने का संकेत हो सकता है।