बवासीर यानी पाइल्स की समस्या अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है। 25 से 30 साल की उम्र के युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। जानिए आखिर कम उम्र में बवासीर होने की क्या वजह है और इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है

बवासीर यानी पाइल्स की समस्या को अक्सर बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखने को मिल रही है। खासकर 25 से 30 साल की उम्र के युवाओं में इस समस्या को लेकर चिंता बढ़ रही है। पहले जहां इसे बुजुर्गों से जुड़ी बीमारी माना जाता था, वहीं अब युवा भी इसके लक्षणों से परेशान नजर आते हैं। बवासीर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें गुदा और मलाशय के आसपास की नसों में सूजन आ जाती है। जिसकी वजह से मल त्याग के दौरान दर्द, जलन, खुजली और खून आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को गुदा के आसपास सूजन या गांठ महसूस होती है। कम उम्र में इस समस्या का सामना करना युवाओं के लिए शारीरिक परेशानी के साथ-साथ मानसिक समस्या का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं, 25-30 साल की उम्र में युवा इस समस्या का शिकार क्यों हो रहे हैं और किन बातों का ध्यान रखकर इससे बचाव किया जा सकता है।

क्यों समस्या का शिकार हो रहे हैं लोग? डॉक्टर कहती हैं कि वह अक्सर अपने पेशेंट को बताती हैं कि पेट साफ करने के लिए 3 से 5 मिनट काफी होते हैं, इसलिए आपको इसे 3 से 5 मिनट में ही पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन अक्सर पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि उन्हें तो पॉटी करने में 10 या 15 मिनट लगते हैं। एक्सपर्ट कहती हैं ये अच्छी आदत नहीं है। वह बताती हैं कि शरीर में कई खून की नलियां होती हैं, ऐसी ही कुछ नलियां पॉटी वाली जगह के पास होती हैं। ऐसे में जब आप पेट साफ करने के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं या फिर ज्यादा देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं तो वह पॉप करके बाहर की तरफ आ जाती है। यही वजह है कि 25 से 30 की उम्र वालों में भी पाइल्स की समस्या देखने मिल रही है। डॉक्टर कहती हैं कि टॉयलेट में ज्यादा समय ना बिताएं और अगर आपको जोर लगाना पड़ रहा है तो अपनी डायट पर ध्यान दें।

पाइल्स होने की दूसरी वजह पाइल्स होने की कई दूसरी वजह भी हो सकती हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, मैदा और कम फाइबर वाली चीजों को ज्यादा खाने से कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा पर्याप्त पानी न पीना, देर रात तक जागना और खाने-पीने का नियमित समय न होना भी पाचन से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकता है। इन आदतों के लगातार बने रहने से पाइल्स का खतरा बढ़ सकता है।

पाइल्स की समस्या से कैसे निपटें पाइल्स की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल और खानपान में सुधार करना जरूरी है।

डायट में फाइबर से भरपूर फल, हरी सब्जियां, सलाद, दालें और साबुत अनाज शामिल करें, ताकि कब्ज की समस्या न हो।

दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलने या हल्का व्यायाम करने की आदत डालें।

मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर न लगाएं और टॉयलेट में लंबे समय तक बैठने से बचें। मोबाइल लेकर टॉयलेट जाने की आदत भी छोड़ दें।

दर्द और सूजन से राहत के लिए गुनगुने पानी में 10-15 मिनट बैठना (सिट्ज बाथ) फायदेमंद हो सकता है।