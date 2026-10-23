कोलेस्ट्रॉल, बीपी नॉर्मल होने के बाद भी आ सकता है हार्ट अटैक! डॉक्टर बोले- ये 1 चीज चेक करें

कोलेस्ट्रॉल, बीपी और बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने लिपोप्रोटीन (a) के बारे में बताया है, जिसका बढ़ना LDL से भी खतरनाक हो सकता है। इसे कैसे चेक करें, आइए जानते हैं।

हार्ट अटैक के मामले आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गंभीर बात है कि कम उम्र में भी हार्ट अटैक कॉमन होता जा रहा है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक के पीछे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी वजह हो सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने पर भी हार्ट अटैक आ जाता है। अब सवाल है कि जब कोलेस्ट्रॉल या बीपी जैसी कोई समस्या नहीं थी, तो हार्ट अटैक आना कैसे पॉसिबल है? ऐसे में एक टेस्ट की बात सामने आती है, तो ज्यादातर भारतीय लाइफ में कभी कराते ही नहीं है। इस ब्लड टेस्ट को लिपोप्रोटीन(a) या Lp(a) कहा जाता है। यह खून में मौजूद एक खास तरह के लिपोप्रोटीन का लेवल बताता है, जिसका बढ़ना हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम से जुड़ा हुआ हो सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

बैड कोलेस्ट्रॉल से बड़ा दुश्मन है लिपोप्रोटीन (a) एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लॉन्जेविटी एक्सपर्ट डॉ सुमन रौशन बताते हैं कि सभी हेल्थ रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। आमतौर पर लोग LDL को बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, लेकिन लिपोप्रोटीन (a) उससे भी बड़ा विलेन है। इसके पास एक एक्सट्रा चिपकने वाला प्रोटीन होता है, जो तीन काम एक साथ करता है-

पहला- आर्टरी (दिल की धमनियों) की दीवार में घुसकर प्लाक बनाना।

दूसरा- वहां इन्फ्लेमेशन (सूजन) बढ़ाता है।

तीसरा- खून का थक्का जमाता है और उसे घुलने नहीं देता। डॉक्टर कहते हैं कि दिल की धमनियों में प्लाक, इन्फ्लेमेशन और खून का थक्का जमने की प्रक्रिया हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती है। इसलिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखकर निश्चिंत हो जाना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर लिपोप्रोटीन(a) की जांच कराना भी हार्ट हेल्थ का अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है।

जेनेटिक्स पर निर्भर करता है लिपोप्रोटीन(a) का स्तर डॉक्टर बताते हैं कि लिपोप्रोटीन(a) का स्तर जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। यानी अगर आपके परिवार में माता-पिता या भाई-बहन में इसका स्तर बढ़ा हुआ है, तो आप में भी इसके ज्यादा होने की आशंका हो सकती है। पतले और फिट लोग, जिम जाने वाले या वेजिटेरियन डाइट लेने वालों में भी इसका लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है।

रूटीन चेकअप में नहीं पता चलता इसका लेवल डॉक्टर बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका रूटीन कोलेस्ट्रॉल टेस्ट या लिपिड प्रोफाइल इसके लेवल को दिखाते ही नहीं हैं। इसलिए सभी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी अचानक हार्ट अटैक आ जाता है।

जिंदगी में एक बार जरूर कराएं ये टेस्ट डॉ सुमन सलाह देते हैं कि लाइफ में एक बार लिपोप्रोटीन (a) टेस्ट जरूर कराएं। इसका नंबर कभी बदलता नहीं है, इसलिए एक बार कराना काफी है। अच्छी बात है कि ये बहुत महंगा भी नहीं होता है।

बढ़ा हुआ लिपोप्रोटीन कैसे पता करें? अगर टेस्ट की रिपोर्ट में ये नंबर 30 mg/dl से कम आता है, तो सुरक्षित है। वहीं 50 mg/dl के ऊपर खतरा हो सकता है।

अगर नंबर बढ़ा हुआ निकले तो क्या करें? अगर लिपोप्रोटीन(a) का स्तर बढ़ा हुआ आता है तो घबराएं नहीं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि जो कंट्रोल हो सकता है, उसे कंट्रोल करें। अपने डॉक्टर के साथ मिलकर LDL/ApoB को नीचे ले कर आएं, बीपी और शुगर को परफेक्ट रखें। साथ ही स्मोकिंग बिलकुल बंद कर दें, हफ्ते में दो बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें। आजकल नए ट्रीटमेंट्स भी आ रहे हैं, जो लिपोप्रोटीन के स्तर को कम कर सकते हैं। इन्हें आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।