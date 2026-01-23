Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDoctor explains why Drinking RO water Daily is not good for health reveals 5 side effects
रोज RO का पानी पीते हैं? डॉक्टर से जान लें नुकसान! बताया घर में कब लगवाना चाहिए

रोज RO का पानी पीते हैं? डॉक्टर से जान लें नुकसान! बताया घर में कब लगवाना चाहिए

संक्षेप:

डॉ शालिनी बताती हैं कि अगर आपने अपने घर RO लगवा लिया है और रोज उसका पानी पी रहे हैं, तो ये सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि कब आपको घर में RO लगवाना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

Jan 23, 2026 03:51 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हेल्दी रहने के लिए साफ-सुथरा पानी पीना बहुत जरूरी है, ये बात तो हम सभी कहीं ना कहीं जानते हैं। इसलिए आज लगभग हर घर में RO वाटर प्यूरीफायर काफी कॉमन हो गए हैं। लेकिन क्या बिना सोचे-समझे रोज RO का पानी पीना वाकई हेल्दी है? डॉ शालिनी सिंह सालुंके एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि अगर आपने अपने घर RO लगवा लिया है और रोज उसका पानी पी रहे हैं, तो ये हेल्दी नहीं बल्कि सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। शरीर से जरूरी मिनरल की मात्रा कम करने के अलावा भी RO का पानी पीने के कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनकी पुष्टि कई स्टडीज में भी की गई है। डॉक्टर ने आगे ये भी बताया है कि कब आपको घर में RO लगवाना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए विस्तार में जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रोज RO का पानी पीने से हो सकते हैं ये नुकसान

खनिजों की मात्रा कम होने लगती है

डॉ शालिनी बताती हैं कि लंबे समय तक रोज RO का पानी पीने से शरीर में जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम होने लगती है। इससे मांसपेशियों में दर्द महसूस होना जैसी समस्या हो सकती है। वहीं हड्डियां कमजोर होना और नसों में सुई जैसी चुभन महसूस होना जैसी प्रॉब्लम्स भी काफी कॉमन हो जाती हैं।

शरीर में थकान बनी रहना

अगर बिना ज्यादा मेहनत के या प्रॉपर आराम करने के बाद भी शरीर में अजीब से थकान बनी रहती है, तो एक वजह आपके पीने का पानी भी हो सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि RO का पानी लंबे समय पीने से शरीर में आयरन और मैग्नीशियम का बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जिस वजह से बेवजह थकान महसूस होती है और शरीर में एनर्जी भी नहीं रहती।

हृदय गति और बीपी में असंतुलन

डॉ शालनी के मुताबिक RO का पानी पीने से आपकी हार्ट रिदम और बीपी में असंतुलन देखने को मिल सकता है। दरअसल RO के पानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व निकल जाते हैं, जो हार्ट की रिदम नॉर्मल बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन मिनरल्स की कमी होने पर हार्ट रेट में उतार-चढ़ाव और बीपी का असंतुलन देखने को मिल सकता है।

RO Water Side effects

हड्डियों और दांतों का कमजोर होना

जरूरी मिनरल्स मौजूद ना होने की वजह से RO का पानी आपके दांतों और हड्डियों को भी कमजोर कर सकता है। डॉ शालिनी कहती हैं कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है।

बार-बार प्यास लगना

क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बार बार पानी पीने के बाद भी प्यास कम नहीं हो रही? इसके पीछे की एक वजह आपके RO का पानी भी हो सकता है। दरअसल RO प्रक्रिया में पानी से सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स निकल जाते हैं। ऐसे में पानी शरीर को हाइड्रेट तो करता है लेकिन मिनरल बैलेंस नहीं कर पाता। जिसके चलते बार-बार प्यास लगती है।

कब लगवाना चाहिए घर में RO?

डॉ शालिनी कहती हैं कि आपको घर में RO तभी लगवाना चाहिए जब आपके इलाके का TDS 300 से ज्यादा है। आजकल बाजार में आसानी से TDS मीटर मिल जाता है, जिससे आप घर बैठे पानी का TDS चेक कर सकते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि अगर पानी का TDS 300 से कम है, तो RO की जगह आप एक्टिवेट चारकोल या सिरेमिक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:क्या रोज नींबू पानी पीने से फैटी लिवर ठीक हो सकता है? डॉक्टर से जानें दावे का सच
ये भी पढ़ें:रोज चाय पीते हैं तो ये 3 बातें जान लें, डायटिशियन ने बताया कब होता है नुकसान!

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।