इतनी इंच से ज्यादा कमर है खतरे की घंटी! बढ़ सकता है कैंसर और डायबिटीज का रिस्क

कई बार लोगों को लगता है कि उनका वजन तो ठीक है, यानी वो मोटे नहीं हैं। लेकिन उनका वेस्ट साइज ज्यादा होता है। डॉ भाग्येश कुलकर्णी ने बताया है कि अगर आपका वेस्ट साइज एक लिमिट से ज्यादा है, तो कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:41 PM
आजकल का लाइफस्टाइल और बदलता खानपान, कई बड़ी बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी लाइफस्टल संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। साथ ही कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। इन सभी के पीछे की शुरुआत कई बार सिंपल मोटापे की वजह से होती है। कई बार लोगों को लगता है कि उनका वजन तो ठीक है, यानी वो मोटे नहीं हैं। लेकिन उनका वेस्ट साइज ज्यादा होता है। एक पॉडकास्ट में डॉ भाग्येश कुलकर्णी ने बताया है कि अगर आपका वेस्ट यानी कमर का साइज एक लिमिट से ज्यादा है, तो कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं।

इतना है वेस्ट साइज, तो बढ़ेगी परेशानी

डॉ भाग्येश कुलकर्णी बताते हैं कि अगर आपका वेस्ट यानी कमर का साइज 34 इंच से ज्यादा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे लोगों में किसी भी तरह की लाइफस्टाइल संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। कमर और पेट के आसपास जमा हो रहे एक्स्ट्रा फैट का मतलब है कि आपके अंदरूनी हिस्सों जैसे लीवर और पैनक्रियाज में भी फैट जमा हो रहा है। ये आगे बहुत ही गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।

बढ़ जाता है इन बीमारियों का खतरा

डॉक्टर कहते हैं कि हमारा शरीर आदी मानव के जमाने से फास्टिंग और खाने को स्टोर करने के लिए था। लेकिन आजकल हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, जो फैट के रूप में हमारे पेट और कमर के हिस्सों में जमा होने लगता है। इस वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और कहीं ना कहीं हम बीमारियों की सोई हुई जीन को जगा देते हैं। ये डायबिटीज, बीपी और यहां तक कि कैंसर की जीन भी हो सकती है।

वेस्ट साइज को कम कैसे करें?

वेस्ट साइज बढ़ने का मतलब है कि आपके शरीर में फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है। इसे कम करने के लिए हेल्दी डाइट और किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं। ज्यादा लेट नाइट खाना खाने से बचें, खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखें, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम वॉक खूब करें। इसके अलावा अपनी डाइट में सलाद, दलिया, ओट्स और सीजनल फ्रूट्स शामिल करें। ध्यान रखें पर्याप्त नींद ना लेना और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना भी वेस्ट फैट बढ़ाते हैं, इसलिए इनका भी ध्यान रखें।

