जलने के बाद के 20 मिनट बेहद कीमती, डॉक्टर से जानें बर्न इंजरी पर तुरंत क्या करें

रसोई में काम करते समय या फिर दीपक जलाते समय कई बार बर्न इंजरी हो जात है। जलने के बाद अक्सर लोग घबरा जाते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। यहां डॉक्टर से जानिए पटाखे से बर्न इंजरी पर तुरंत क्या करें और जलने के बाद के 20 मिनट क्यों जरूरी हैं।

अचानक जब भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो पीड़ित के साथ आसपास के लोग घबरा जाते हैं। दिवाली के मौके पर अक्सर जलने की दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। त्योहार के दौरान खाना बनाते समय गर्म चीजों से हाथ लने, दीपक जलाते समय और पटाखे फोड़ते समय भी कई बार जलने की घटनाएं हो जाती हैं। जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो अक्सर सोचने का मौका भी नहीं मिलता। जब भी जलने की समस्या होती है तो लोग तुरंत बर्फ लगाने या बर्न वाली दवा लगाते हैं लेकिन डॉक्टर इन्हें गलत बताते हैं। प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कंसल्टेंट डॉक्टर अनुपम गोलाश बताते हैं कि जलने के तुरंत बाद जली हुई त्वचा को ठंडा करना और उसे और ज्यादा नुकसान से बचाना होता है। आइए, डॉक्टर से जानते हैं बर्न इंजरी पर तुरंत क्या करना चाहिए।

20 मिनट तक पानी के नीचे रखें जली हुई जगह सबसे सही तरीका यह है कि जली हुई जगह को 20 मिनट तक नल के ठंडे बहते पानी के नीचे रखें। इससे प्रभावित हिस्से का तापमान कम होता है और चोट को और बढ़ने से रोका जा सकता है। बस ध्यान रखना है कि पानी ठंडा होना चाहिए, लेकिन बर्फ जैसा ठंडा नहीं। अगर 20 मिनट पूरे होने से पहले ही दर्द कम होने लगे, तब भी पूरे समय तक पानी से ठंडा करना जारी रखें।

ढीली ड्रेसिंग करें जब जली हुई जगह ठंडी हो जाए, तो सूजन आने से पहले अंगूठियां, घड़ियां या आसपास के कपड़े हटा दें। अगर कोई कपड़ा त्वचा से चिपक गया है, तो उसे खींचकर न निकालें। जली हुई जगह को किसी साफ, बिना रेशे वाले कपड़े (ड्रेसिंग) से ढीले ढंग से ढक दें। इसके अलावा आप उस पर 'क्लिंग फिल्म' यानी प्लास्टिक रैप की एक परत लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि क्लिंग फिल्म को शरीर के किसी हिस्से पर कसकर नहीं लपेटना चाहिए।

नहीं अपनाएं घरेलू उपाय ताजी जली हुई जगह पर कुछ चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बर्फ लगाने से पहले से ही घायल त्वचा को और नुकसान पहुंच सकता है। टूथपेस्ट, मक्खन, खाना पकाने का तेल या अन्य घरेलू नुस्खे त्वचा को ठंडा करने में मदद नहीं करते, बल्कि घाव में इंफेक्शन फैला सकते हैं। तुरंत कोई क्रीम या मरहम लगाने से डॉक्टर के लिए चोट की गंभीरता का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। अगर छाले पड़ जाएं, तो उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करने से अंदर की त्वचा खुल जाती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? एक्सपर्ट का मानना है कि जली हुई जगह को देखकर उसकी गंभीरता का कुछ अंदाजा तो लग सकता है, लेकिन घर पर इसका सही आकलन करना हमेशा आसान नहीं होता। हल्की जलन में त्वचा लाल हो सकती है और उसमें दर्द हो सकता है। गहरी चोट में छाले पड़ सकते हैं, त्वचा का रंग फीका या मोम जैसा दिख सकता है। कभी-कभी बहुत गंभीर जलन में दर्द कम महसूस हो सकता है, क्योंकि त्वचा की नसें डैमेज हो चुकी होती हैं।

अगर कोई जलन बड़ी या गहरी है या चेहरे, हाथों, पैरों, जननांगों या शरीर के किसी बड़े जोड़ पर लगी है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बिजली या केमिकल से लगी जलन के मामले में, भले ही ऊपर से निशान छोटा दिखे, फिर भी तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए। सांस लेने में दिक्कत होना, मुंह या नाक के आसपास जलन होना या धुआं अंदर जाने का शक होने पर इमरजेंसी मेडिकल देखभाल की जरूरत होती है। डॉक्टर कहते हैं बच्चों और बुजुर्गों को जल्द जांच की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनके लिए जलने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है, जिन्हें ऐसी कोई स्वास्थ्य समस्या है जो घाव भरने की प्रक्रिया या शरीर में ब्लड फ्लो को प्रभावित करती है।

नोट- '20 मिनट का नियम' याद रखना आसान है, लेकिन यह मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं है। जले हुए हिस्से को ठंडा करें, उस पर घरेलू चीजें लगाने से बचें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद लें। शुरुआती समय में लिए गए फैसले इस बात पर असर डाल सकते हैं कि घाव कितनी अच्छी तरह भरता है।