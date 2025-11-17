स्पर्म हेल्थ के लिए पुरुषों को कैसा अंडरवियर पहनना चाहिए? सेक्स डॉक्टर ने दी सलाह

संक्षेप: Sperm Health: डॉक्टर्स का कहना है कि आपकी स्पर्म हेल्थ आपके अंडरवियर पर भी काफी हद तक डिपेंड करती है। आपके अंडरवियर की फिटिंग, फैब्रिक और टाइप, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके स्पर्म प्रोडक्शन और मोबिलिटी पर असर डालती हैं।

आप कैसा अंडरवियर पहनते हैं, इसपर शायद आपने कभी उतना ध्यान ना दिया हो। लेकिन आपकी फर्टिलिटी पर इसका काफी असर पड़ता है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि डॉक्टर्स का कहना है कि आपकी स्पर्म हेल्थ आपके अंडरवियर पर भी काफी हद तक डिपेंड करती है। आपके अंडरवियर की फिटिंग, फैब्रिक और टाइप, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके स्पर्म प्रोडक्शन और मोबिलिटी पर असर डालती हैं। तो अब सवाल है कि हेल्दी स्पर्म के लिए कैसा अंडरवियर पहनना बेस्ट रहेगा? डॉ तान्या (डॉ क्यूटरस) ने अपनी एक पोस्ट के जरिए इसी बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं।

सही अंडरवियर का चुनाव क्यों जरूरी है? डॉ तान्या कहती हैं कि आपके टेस्टिकल यानी अंडकोष में एक बड़ी बेहतरीन क्वालिटी होती है कि ये अपने टेंपरेचर को खुद रेग्यूलेट करते हैं। ये टेस्टिकल्स स्किन से बने एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जिसे 'स्क्रोटम' कहा जाता है। इस थैली का काम होता है कि टेस्टिकल ऊपर-नीचे मूव कर सकते हैं। ये ऊपर तब मूव करते हैं, जब आपको ठंड लग रही होती है। वहीं गर्मी लगने पर ये नीचे की तरफ मूव करते हैं, ताकि ये आपके शरीर से दूर रहें और ठंडे रहें।

डॉक्टर कहती हैं कि जब आप जरूरत से ज्यादा टाइट अंडरवियर पहन लेते हैं, तो आपके टेस्टिकल्स आपके शरीर से चिपक जाते हैं और अपना टेंपरेचर सही ढंग से रेग्यूलेट नहीं कर पाते हैं। इससे स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए सही तरह के अंडरवियर का चुनाव करना आपके लिए बहुत जरूरी है।