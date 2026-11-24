नसों की ब्लॉकेज का पता आसानी से लगाया जा सकता है। डॉक्टर ने 2 मिनट वाला एलन टेस्ट शेयर किया है, जिससे हाथों की ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति जांची जा सकती है। ये टेस्ट आप घर में भी आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

शरीर के हर अंग तक खून पहुंचाने के लिए हमारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स जिम्मेदार होती हैं। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं में कोई ब्लॉकेज यानी रुकावट आ जाए? कई बार नसों की ब्लॉकेज का हमें पता ही नहीं चलता। खासकर हाथों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, ये पता करना मुश्किल होता है। इसी के लिए कई बार डॉक्टर एक सिंपल से टेस्ट की मदद लेते हैं, जिसे एलन टेस्ट (Allen Test) कहा जाता है। जनरल फिजिशियन डॉ शैलेन्द्र शर्मा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि घर बैठे बैठे भी आप अपनी नसों का लाइव टेस्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सा टेस्ट अक्सर डॉक्टर भी करते हैं, जिसे हाथ के ब्लड सर्कुलेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। बिना किसी मशीन के होने वाला ये टेस्ट आप आराम से घर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-

क्या है एलन टेस्ट (Allen Test)? एलन टेस्ट एक क्लीनिकल टेस्ट है, जिसकी मदद से हाथों की नसों में ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति जांची जाती है। इस टेस्ट की मदद से हाथों तक खून पहुंचाने वाली दो प्रमुख धमनियों (रेडियल और अल्नर आर्टरी) के ब्लड फ्लो का आंकलन किया जाता है। इस टेस्ट का उद्देश्य यह पता करना होता है कि एक नस का ब्लड फ्लो रोकने पर दूसरी नस कितनी अच्छी तरह खून की सप्लाई कर पा रही है।

कैसे किया जाता है एलन टेस्ट? डॉ शैलेन्द्र के मुताबिक ये टेस्ट करना बहुत ही आसान होता है और कुछ स्टेप्स में आप इसे घर पर ही कर सकते हैं।

1) सबसे पहले अपने हाथ को ऊपर उठाकर मुट्ठी को तेज बंद कर लें।

2) अब अपनी कलाई के दोनों तरफ, जहां पल्स महसूस होती हैं यानी रेडियल और अल्नर आर्टरी को अपने दूसरे हाथ से जोर से दबाएं।

3) नसों को दबाए रखते हुए अपने हाथ की मुठ्ठी खोलें। इस दौरान आपकी हथेली बिल्कुल सफेद या पीली नजर आएगी।

4) इसके बाद अपने हाथ को एक साइड से हटा दें। यानी एक धमनी को दबाएं रखें और दूसरी को छोड़ दें।

5) अब चेक करें कि आपके हाथ को दोबारा लाल होने में कितना समय लगता है।

एलन टेस्ट का रिजल्ट कैसे समझें? डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपकी हथेली 5-7 सेकंड में दोबारा लाल या गुलाबी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका एलन टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है और बैकअप नर्व्स सही से काम कर रही हैं। वहीं अगर हाथ सफेद ही रह जाता है, तो आपका टेस्ट नेगेटिव है। इसका मतलब है कि आपकी बैकअप आर्टरी में सर्कुलेशन की कमी है।

टेस्ट नेगेटिव आने पर क्या करना चाहिए? डॉ शैलेन्द्र कहते हैं कि अगर आपका एलन टेस्ट नेगेटिव आता है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनी कलाई की अच्छे से मसाज करें। इसके बाद डॉक्टर की सलाह से यूएसजी गाइडेड डॉप्लर (USG Guided Doppler) कराएं।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।