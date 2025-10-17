डायबिटीज के डॉक्टर ने बताया ये 3 अनाज खाते वक्त ना करें गलती, बढ़ जाता है ब्लड शुगर लेवल

संक्षेप: What grains better option in Diabetes: डायबिटीज के पेशेंट और जिन लोगों का वजन ज्यादा रहता है। अक्सर गेंहू-चावल खाने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और दूसरे अनाज पर स्विच कर जाते हैं। डायबिटीज के डॉक्टर ने बताया कि आखिर कौन से अनाज खाकर आप गलती कर रहे हैं।

डायबिटीज या जिन लोगों का वजन ज्यादा है,वो उसे कम करने के लिए चावल और गेंहू छोड़कर इन अनाज को खाना शुरू कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहें। क्योंकि ये अनाज आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने की बजाय तेजी से बढ़ा रहे हैं। जिससे डायबिटीज कंट्रोल होने की बजाय आपकी समस्या को बढ़ा रही है। दरअसल, ये बातें हम नहीं बोल रहे बल्कि डायबिटीज रिवर्सल इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करने वाले डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी बता रहें। जिन्होंने बताया कि अक्सर लोग इन तीन अनाज को हेल्दी और ब्लड शुगर लेवल कम करने वाला अनाज समझकर खाते हैं जो चुपके से आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है।

गेंहू या चावल से अच्छा है कि रागी खाएं काफी सारे लोग रागी या जिसे नाचनी, मडुआ भी बोलते हैं। गेंहू के रिप्लेसमेंट में खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमे ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है। जब आप रागी के आटे को डोसा बैटर में मिलाकर खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85 होता है। वहीं रागी रोटी का जीआई 75 के करीब रहता है। जो कि काफी ज्यादा है और बॉडी में शुगर बढ़ाता है।

गेंहू या चावल की बजाय ज्वार खाना गेंहू की रोटी को छोड़कर काफी सारे लोग ज्वार के आटे की रोटी खाते हैं। लेकिन इस आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी गेंहू से काफी ज्यादा होता है। अक्सर लोग खाने का मेजरमेंट करते हैं रोटी की गिनती से, जैसे कि दो रोटी खाना है। ज्वार की रोटी लगभग 50 ग्राम के करीब होती है। इसका मतलब है कि दो रोटी 100 ग्राम होगी। जो वजन में भी ज्यादा है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होगा। ज्वार की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करना है तो तीन भाग ज्वार में एक भाग उड़द की दाल मिला दें। जिससे इसका जीआई कम हो जाए।