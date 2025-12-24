डॉक्टर ने सिंपल भाषा में समझाया डाइजेशन की किस प्रॉब्लम में फायदा करेगा सौंफ या अजवाइन का पानी

संक्षेप: When you need to drink saunf or ajwain water, doctor explain in simple word: डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत होने पर कभी सौंफ का पानी पीने की सलाह दी जाती है तो कभी अजवाइन का पानी पीने की। लेकिन कंफ्यूज रहते हैं तो डॉक्टर से सिंपल भाषा में समझिए पाचन की किस दिक्कत में पिएं सौंफ या अजवाइन का पानी।

खराब डाइजेशन में राहत पाने के लिए सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, जीरा वाटर पीने की सलाह तो काफी सारे लोग देते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि पाचन की कौन सी दिक्कत में इन मसालों को लेना फायदेमंद होता है। दरअसल, डाइजेशन के खराब होने पर अलग-अलग समस्या होती है। किसी को एसिडिटी की दिक्कत होती है तो किसी को ब्लोटिंग होती है। वहीं काफी सारे लोग कब्ज से परेशान होते हैं। और, ये तीनों ही समस्याएं सबसे ज्यादा कॉमन होती है। ऐसे में सेहतनामा के इंस्टाग्राम पेज पर डॉक्टर संदीप सिंह चटवाल ( सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन) ने बहुत सी सिंपल सी भाषा में बताया कि कौन सी समस्या में किस मसाले का पानी पीना फायदेमंद होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अजवाइन का पानी कब पीना फायदेमंद है पेट बिगड़ते ही अगर आपको भी अजवाइन का पीने की सलाह मिल जाती है तो समझें कि कब अजवाइन पेट को फायदा पहुंचाती है। डॉक्टर संदीप ने शेयर किया कि अजवाइन का पानी गैस की समस्या होने पर पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो अजवाइन वाटर पीने से बचना चाहिए क्योंकि अजवाइन शरीर में तेजाब को ज्यादा बनाती है। जिसकी वजह से एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। तो अजवाइन का पानी केवल गैस बनने की समस्या को कम करने के लिए पीना चाहिए।

सौंफ का पानी वहीं, डॉक्टर ने बताया कि जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। पेट में एसिड ज्यादा बनती है तो उसे सौंफ का पानी पीना चाहिए। सौंफ का पानी नेचुरल एसिड को कंट्रोल करता है। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है तो उसे प्रोटीन सोर्स खाना चाहिए। जैसे उबले अंडे, दूध या उबले आलू। क्योंकि शरीर का एसिड प्रोटीन के डाइजेशन में कंज्यूम होता है।