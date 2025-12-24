Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थdoctor explain in simple words saunf and ajwain water not for same digestion problem know both for different needs
डॉक्टर ने सिंपल भाषा में समझाया डाइजेशन की किस प्रॉब्लम में फायदा करेगा सौंफ या अजवाइन का पानी

डॉक्टर ने सिंपल भाषा में समझाया डाइजेशन की किस प्रॉब्लम में फायदा करेगा सौंफ या अजवाइन का पानी

संक्षेप:

When you need to drink saunf or ajwain water, doctor explain in simple word: डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत होने पर कभी सौंफ का पानी पीने की सलाह दी जाती है तो कभी अजवाइन का पानी पीने की। लेकिन कंफ्यूज रहते हैं तो डॉक्टर से सिंपल भाषा में समझिए पाचन की किस दिक्कत में पिएं सौंफ या अजवाइन का पानी।

Dec 24, 2025 08:09 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

खराब डाइजेशन में राहत पाने के लिए सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, जीरा वाटर पीने की सलाह तो काफी सारे लोग देते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि पाचन की कौन सी दिक्कत में इन मसालों को लेना फायदेमंद होता है। दरअसल, डाइजेशन के खराब होने पर अलग-अलग समस्या होती है। किसी को एसिडिटी की दिक्कत होती है तो किसी को ब्लोटिंग होती है। वहीं काफी सारे लोग कब्ज से परेशान होते हैं। और, ये तीनों ही समस्याएं सबसे ज्यादा कॉमन होती है। ऐसे में सेहतनामा के इंस्टाग्राम पेज पर डॉक्टर संदीप सिंह चटवाल ( सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन) ने बहुत सी सिंपल सी भाषा में बताया कि कौन सी समस्या में किस मसाले का पानी पीना फायदेमंद होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अजवाइन का पानी कब पीना फायदेमंद है

पेट बिगड़ते ही अगर आपको भी अजवाइन का पीने की सलाह मिल जाती है तो समझें कि कब अजवाइन पेट को फायदा पहुंचाती है। डॉक्टर संदीप ने शेयर किया कि अजवाइन का पानी गैस की समस्या होने पर पीना चाहिए। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो अजवाइन वाटर पीने से बचना चाहिए क्योंकि अजवाइन शरीर में तेजाब को ज्यादा बनाती है। जिसकी वजह से एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। तो अजवाइन का पानी केवल गैस बनने की समस्या को कम करने के लिए पीना चाहिए।

सौंफ का पानी

वहीं, डॉक्टर ने बताया कि जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। पेट में एसिड ज्यादा बनती है तो उसे सौंफ का पानी पीना चाहिए। सौंफ का पानी नेचुरल एसिड को कंट्रोल करता है। अगर किसी को एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है तो उसे प्रोटीन सोर्स खाना चाहिए। जैसे उबले अंडे, दूध या उबले आलू। क्योंकि शरीर का एसिड प्रोटीन के डाइजेशन में कंज्यूम होता है।

जीरे का पानी

अगर आप जीरा वाटर पी रहे हैं तो जरा डॉक्टर की बात सुन लें। डॉक्टर संदीप चटवाल के मुताबिक अगर किसी का पेट लूज है और उसे लूज मोशन की समस्या हो रही है तो उसे गर्म करके जीरा वाटर पीना चाहिए। इससे लूज हो रही दस्त में आराम मिलता है। और, ये तीनों सिंपल घर के घरेलू नुस्खे हैं।

ये भी पढ़ें:8 घंटे सोने के बाद भी लगती है थकान तो आयुर्वेद डॉक्टर ने बताया क्या करें?
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।