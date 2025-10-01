भारत के लोगों से 14 साल ज्यादा जीते हैं जापान के लोग, डॉक्टर ने बताया कहां हो रही चूक

जापान में बुजुर्ग कभी रिटायर नहीं होते। वहां 80-90 साल के लोग भी काम करते दिख जाएंगे। वहां के लोग भारत के लोगों से काफी ज्यादा जीते हैं। यहां जानें वो कारण जो जापान के लोगों को लंबी उम्र देते हैं।

जापान के लोग अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। 2025 में आई रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन भारत के लोगों से करीब 14 साल ज्यादा होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं बल्कि खाना, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, प्रदूषण और प्रिवेंटिव केयर जैसे कई फैक्टर्स हैं जिनका आपकी उम्र पर फर्क पड़ता है। मेटाबॉलिक डॉक्टर कल्पना गुप्ता ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि भारत और जापान के लोगों की लाइफस्टाइल में क्या फर्क है और कैसे हेल्दी लाइफ जी सकती है।

सुबह की शुरुआत डॉक्टर कल्पना ने बताया है कि जापान और भारत के लोगों की सुबह किस तरह से अलग है। जापान के लो सुबह जल्दी जागते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, धीरे-धीरे चाय पीते हैं, शांत रहकर एंजॉय करते हैं। वहीं भारत के लोग सुबह हड़बड़ाहट, देर से उठकर चाय और बिस्किट से दिन की शुरुआत। सुबह स्ट्रेस लेने से आपके पूरे दिन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।

नाश्ता जापान के लोग मीसो सूप, सीवीड या सब्जियां नाश्ते में लेते हैं। ये चीजें पोषक तत्वों से भरपूर और पेट की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। दूसरी ओर भारत के लोग सुबह कार्बोहाइड्रेट, मीठी चाय या फ्राई किए हुए स्नैक्स लेते हैं। इससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती फिर गिरती है।

काम जापान के लोगों के दिन का एक खाका रहता है। वे रेग्युलर ब्रेक लेते हैं। उनका काम पर्पज वाला होता है। भारत के लोग देर तक बैठकर काम करते हैं। काम के घंटे रेग्युलर नहीं होते। खाना स्किप करते हैं और स्ट्रेस ज्यादा रहता है। स्ट्रेस की वजह से उनमें बढ़ती उम्र के लक्षण जल्दी आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन तेजी से बढ़ता है।

लंच और मूवमेंट जापान के लोग बैलेंस लंच करते हैं। 80 फीसदी पेट को भरते हैं। खाने के बाद वॉक या साइकलिंग करते हैं। वहीं भारत के लोग भारी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं। बैठे रहते हैं। मूवमेंट से सर्कुलेशन बढ़ता है, मेटाबॉलिजम ठीक रहता है और उम्र लंबी होती है।





एक्टिविटी जापान के लोग टहलते हैं, साइकलिंग करते हैं और रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक जाने में भी 8000-10000 स्टेप्स तक चलते हैं। भारत में ट्रैफिक है तो लोग 3000 से ज्यादा कदम नहीं चल पाते। आप जितना ज्यादा चलेंगे आपका दिल, दिमाग और मेटाबॉलिजम उतना ठीक रहेगा।