गैस से फूलने लगता है पेट? डॉक्टर बोलीं नाभि में ऐसे लगा लें हींग, तुरंत मिलेगा आराम!

संक्षेप: खाना खाने के बाद या खाली पेट, अगर आपका पेट भी फूलने लगता है, तो ये सिंपल सी होम रेमेडी आपको जरूर आजमाकर देखनी चाहिए। डॉक्टर बताती हैं कि ये आपको तुरंत राहत देने का काम करती है।

कभी खाने के बाद तो कभी कुछ बिना खाए भी, पेट अचानक से फूलने लगता है। कई लोगों में ये ब्लोटिंग की समस्या आम होती है, जिसमें पेट दर्द और असहज महसूस होना कॉमन है। इस दौरान ऐसा लगता है जैसे पेट में ढेर सारे गैस भर गई हो, जो पेनफुल होने के साथ-साथ बहुत ही हेवी फील देती है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। कई बार तो कोई दवा, टॉनिक या देसी नुस्खा भी राहत नहीं देता। डॉ प्रियंका त्रिवेदी ने एक पोस्ट के जरिए बहुत ही सिंपल सा नुस्खा शेयर किया है, जो आप ऐसी स्थिति में ट्राई कर सकते हैं। डॉ कहती हैं कि ये मात्र 5-6 मिनट में ही आपको राहत देने का काम करता है। आइए जानते हैं।

हींग वाला नुस्खा देगा राहत डॉ प्रियंका बताती हैं कि अगर आपका पेट अचानक से फूलने लगा है और काफी दर्द भी बना हुआ है, तो एक सिंपल सा नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच देसी घी गर्म करें और उसमें चार चुटकी हींग डालकर घोल लें। अब एक रुई लें और इस हींग को अपनी नाभि में रख लें। बाकी बची हुई हींग को अपने निचले पेट के हिस्से जिसे पेडू कहते हैं, वहां मसाज करते हुए लगा लें। बच्चे हों या बड़े, ये नुस्खा सभी के लिए वर्क करता है। डॉक्टर बताती हैं कि इतना करने भर से 5 मिनट के अंदर ही आराम मिलने लगता है।