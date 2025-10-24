पुराने से पुराने कब्ज और गैस को जड़ से खत्म कर देगा ये 1 नुस्खा, आयुर्वेदिक डॉक्टर बता रहे

संक्षेप: कई लोग तो कुछ खाएं या ना खाएं, उनका पेट गैस के गुब्बारे की तरह फूला हुआ रहता है, तो कोई सालों से कब्ज से ही परेशान है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है, तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का बताया एक घरेलू नुस्खा जरूर ट्राई करें।

आजकल गैस और कब्ज जैसी पेट संबंधी बीमारियां काफी कॉमन हो गई हैं। गलत खानपान, सही समय पर भोजन ना करना, पानी कम पीना या बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज ना करना, इसके पीछे कई वजह जिम्मेदार हो सकती हैं। कई लोग तो कुछ खाएं या ना खाएं, उनका पेट गैस के गुब्बारे की तरह फूला हुआ रहता है, तो कोई सालों से कब्ज से ही परेशान है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है, तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ रॉबिन का बताया एक घरेलू नुस्खा जरूर ट्राई करें। डॉक्टर बताते हैं कि कितना भी पुराने से पुराना कब्ज या गैस की शिकायत हो, ये होम रेमेडी उसमें काफी फायदा करती है। आइए जानते हैं -

कब्ज और गैस से राहत देगा ये घरेलू नुस्खा अगर आपको भी सालों से कब्ज या गैस की शिकायत है, तो रसोई में रखी कुछ चीजों से आप ये नुस्खा बना सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉ रॉबिन कहते हैं कि ये बहुत जल्दी असर करता है। इसे बनाने के लिए बस आपको 3 टमाटर के रस के अंदर, एक नींबू का रस निचोड़ लेना हैं। अब इसमें चुटकी भर सेंधा नमक मिलाएं और दो चम्मच अदरक का जूस भी। ये रस बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे नियमित रूप से लेने पर आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा।

कब लेना है? अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इस रस को लेना कब है। डॉ रॉबिन बताते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट ही इसका सेवन करें। नियमित रूप से अगर आप इसे लेते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके कब्ज और गैस की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी।