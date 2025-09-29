खाने के बाद घर में ही टहलते हैं? तो फायदा नहीं खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप!

खाने-पीने के बाद अब लोग लंबी सैर के लिए बाहर भी नहीं निकलते। आमतौर पर ये वॉक घर के किसी छोटे कमरे या छोटी बालकनी में हो जाती है। ऐसा कर के हमें तसल्ली तो मिल जाती है लेकिन क्या ये वाकई फायदेमंद है? आइए जानते हैं-

आजकल हर किसी के पास समय की कमी है। ऐसे में हेल्दी रहना है, तो काम के साथ ही बाकी चीजों को भी मैनेज करना पड़ता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि खाने-पीने के बाद अब लोग लंबी सैर के लिए बाहर भी नहीं निकलते। आमतौर पर ये वॉक घर के किसी छोटे कमरे या छोटी बालकनी में हो जाती है। ऐसा कर के हमें तसल्ली तो मिल जाती है कि हमनें फिजिकली कोई एक्टिविटी की, लेकिन क्या ये वाकई फायदेमंद है? दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान हड्डी-रीढ़ विशेषज्ञ डॉ हरीश ग्रोवर बताते हैं कि छोटे-छोटे कमरों में घूमने की ये आदत फायदेमंद कम, नुकसानदायक ज्यादा हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे।

क्या घर में चक्कर लगाना हेल्दी है? आजकल ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद या शाम के समय, आपने रूम या बालकनी में ही वॉक करना पसंद करते हैं। डॉक्टर हरीश कहते हैं कि ये आदत आपके घुटनों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। दरअसल जब आप कमरे में या घर के अंदर वॉक करते हैं, तो जगह आमतौर पर छोटी होती है। ऐसे में आप बार-बार मुड़ते हैं और घुटने के एक ही लिगामेंट पर जोर डालते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इससे आपके घुटनों की उम्र और भी ज्यादा कम होती है।

सीधा चलने के लिए बनी है बॉडी डॉक्टर हरीश कहते हैं कि हमारी बॉडी सीधा चलने के लिए डिजाइन है। लेकिन घर में छोटी छत पर वॉक करते समय, आप बार बार कट लेते हैं, जो घुटनों पर अत्यधिक दबाव बनाता है। इससे आपके घुटनों में दर्द रहने लगता है और भविष्य में भी घुटने जल्दी खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं, तब तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है।