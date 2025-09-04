क्या खाने से पहले नट्स को भिगोना जरूरी है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें सच Do You Really Need to Soak Nuts Before Eating? Nutritionist Explains, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDo You Really Need to Soak Nuts Before Eating? Nutritionist Explains

क्या खाने से पहले नट्स को भिगोना जरूरी है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें सच

घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बादाम, अखरोट जैसे नट्स खाने से पहले रात भर भिगोकर रख देने चाहिए। इन्हें बिना भिगोए खाने से सेहत को कोई फायदा नहीं होता है। आइए जानते हैं इसपर न्यूट्रीशनिस्ट का क्या कहना है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 01:38 PM
share Share
Follow Us on
क्या खाने से पहले नट्स को भिगोना जरूरी है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें सच

हमारे घरों में एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस चलती आ रही है, वो है सूखे मेवों को भिगोकर खाने की। घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बादाम, अखरोट जैसे नट्स खाने से पहले रात भर भिगोकर रख देने चाहिए। इन्हें बिना भिगोए खाने से सेहत को कोई फायदा नहीं होता है। सोशल मीडिया पर भी यह क्लेम किया जाता है कि चूंकि नट्स में एंटीन्यूट्रिएंस होते हैं, इसलिए इन्हें सोक करने के बाद ही खाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है और फिर साइंस का इस बारे में क्या कहना है। न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। तो चलिए जानते हैं कि आप बिना भिगोए नट्स खा सकते हैं या नहीं।

क्या बिना भिगोए खा सकते हैं नट्स?

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा कहती हैं कि बादाम या अखरोट जैसे नट्स को भिगोने के फायदे एकदम ना के बराबर होते हैं। भिगोने से नट्स में मौजूद फाइटिक एसिड, जो एक एंटी न्यूट्रिएंट है, उसकी मात्रा पर बहुत ही कम असर होता है, जो उतना कुछ इफेक्ट नहीं डालता। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ऐसा भी नहीं है कि भिगोकर खाने से नट्स को पचाना आसान हो जाता है। हालांकि कुछ नट्स में तो भिगोने के बाद मिनरल्स की मात्रा भी हल्की कम हो जाती है।

भिगोएं या ना भिगोएं?

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि आप नट्स को भिगोकर खाएं या बिना भिगोए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यानी यह पूरी तरह आपकी चॉइस पर निर्भर है कि आपको नट्स कैसे खाने हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है, इन्हें अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाना। नट्स विटामिन ई, फैटी एसिड और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अब आपने इन्हें भिगोकर रखा था या भिगोना भूल गए हैं, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती है।

Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।