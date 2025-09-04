क्या खाने से पहले नट्स को भिगोना जरूरी है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें सच

घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बादाम, अखरोट जैसे नट्स खाने से पहले रात भर भिगोकर रख देने चाहिए। इन्हें बिना भिगोए खाने से सेहत को कोई फायदा नहीं होता है। आइए जानते हैं इसपर न्यूट्रीशनिस्ट का क्या कहना है।

हमारे घरों में एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस चलती आ रही है, वो है सूखे मेवों को भिगोकर खाने की। घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि बादाम, अखरोट जैसे नट्स खाने से पहले रात भर भिगोकर रख देने चाहिए। इन्हें बिना भिगोए खाने से सेहत को कोई फायदा नहीं होता है। सोशल मीडिया पर भी यह क्लेम किया जाता है कि चूंकि नट्स में एंटीन्यूट्रिएंस होते हैं, इसलिए इन्हें सोक करने के बाद ही खाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है और फिर साइंस का इस बारे में क्या कहना है। न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसी कंफ्यूजन को दूर किया है। तो चलिए जानते हैं कि आप बिना भिगोए नट्स खा सकते हैं या नहीं।

क्या बिना भिगोए खा सकते हैं नट्स? न्यूट्रिशनिस्ट लीमा कहती हैं कि बादाम या अखरोट जैसे नट्स को भिगोने के फायदे एकदम ना के बराबर होते हैं। भिगोने से नट्स में मौजूद फाइटिक एसिड, जो एक एंटी न्यूट्रिएंट है, उसकी मात्रा पर बहुत ही कम असर होता है, जो उतना कुछ इफेक्ट नहीं डालता। न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ऐसा भी नहीं है कि भिगोकर खाने से नट्स को पचाना आसान हो जाता है। हालांकि कुछ नट्स में तो भिगोने के बाद मिनरल्स की मात्रा भी हल्की कम हो जाती है।