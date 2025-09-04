क्या आप जानते हैं विदेशों में क्यों बैन है भारत का सरसों तेल, वजह कर देगी हैरान

Erucic acid in mustard oil: सरसों के तेल में पाए जाने वाले खास तरह के एसिड इरुसिक एसिड की वजह से ये तेल यूरोप और अमेरिका में बैन है। जानें इस एसिड से होने वाले नुकसान के बारे में। वहीं सरसों के तेल से होने वाले फायदे के बारे में भी जान लें।

इन दिनों खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें? ये सवाल काफी ज्यादा लोग पूछ रहे। वैसे तो ट्रेडिशनली नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता आ रहा। लेकिन अब सरसो के तेल को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा। सरसों के तेल में अपनी एक महक और स्वाद होता है। जिसे हम साधारण भाषा में झांस कहते हैं। ये झांस ही इसे बाकी तेलों से बिल्कुल अलग बनाती है। लेकिन काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इस खास महक और स्वाद की वजह से ही सरसो का तेल अमेरिका जैसे कई देशों में बैन है।

आखिर क्यों अमेरिका और दूसरे देशों में बैन है सरसों का तेल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सरसों के तेल में इरूसिक एसिड (Erucic Acid) की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इरुसिक एसिड एक तरह का फैटी एसिड है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं। ये एसिड बॉडी में ठीक तरीके से मेटाबोलाइज्ड नहीं हो पाता है और साथ ही ब्रेन सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। यहीं नहीं इस इरुसिक एसिड मेंटल डिसऑर्डर का भी कारण होता है जैसे मेमोरी इम्पेयरेंट। बॉडी में फैट बढ़ाने में भी इरुसिक एसिड हेल्प करता है। इसी इरुसिक एसिड की वजह से ही अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों में इंडियन मस्टर्ड ऑयल बैन है।

क्या है इरुसिक एसिड इरुसिक एसिड एक तरह का मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड है जो सरसों के तेल के अलावा भी कुछ तेल जैसे कैनोला में भी ये पाया जाता है। स्टडी के मुताबिक अगर ज्यादा मात्रा में इरुसिक एसिड को खाया जाए तो इससे कई सारी समस्याएं सेहत को हो जाती है।

कॉर्डियोटॉक्सिटी इरुसिक एसिड की ज्यादा मात्रा हार्ट के मसल्स सेल्स में फैट के रुप में इकट्ठा होने लगती है। जिसकी वजह से हार्ट को फंक्शन करने में दिक्कत होती है और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है।

लिवर डैमेज सरसों के तेल का ज्यादा कंज्प्शन किया जाए और उसमे इरुसिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो तो ये लिवर को भी डैमेज करता है। लिवर बढ़ने के अलावा फैटी लिवर की समस्या हो जाती है। जिसकी वजह से लिवर फंक्शन आसानी से नहीं हो पाता।

शरीर की ग्रोथ पर फर्क एनिमल स्टी में पता चला है कि हाई लेवल का इरुसिक एसिड ग्रोथ को रो देता है और वजन बढ़ने से रोकता है। खासतौर बच्चों की ग्रोथ पर इसका बुरा असर होता है।

गैस्ट्रोइंटेंस्टाइनल की दिक्कत ज्यादा मात्रा में इरुसिक एसिड की वजह से गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल की दिक्कत, डायरिया, पेट दर्द और उल्टी सा महसूस हो सकता है।

सरसों के तेल के फायदे सरसों के तेल के कई सारे फायदे भी हैं। ये तेल सदियों से इंडिया में खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा और इसके साथ ही काफी सारी बीमारियों में ये घरेलू नुस्खों के तौर पर यूज होता है और फायदा पहुंचाता है।

सर्दी-जुकाम में राहत चेस्ट में हो रही कंजेशन की समस्या में सरसों के तेल को इनहेल करने से जुकाम से हो रही जकड़न को दूर करने में मदद मिलती है।

एंटीफंगल प्रॉपर्टीज सरसों के तेल में नेचुरली एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जो इंफेक्शन से बचाने में मदद करती है। इसलिए सरसों का तेल खाने से बॉडी में इंफेक्शन के चांस कम होते हैं।

एंटीइंफ्लेमेटरी सरसों के तेल में एंटीइंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जिससे आर्थराइटिस की समस्या में इससे राहत मिलती है।

डाइजेशन और भूख पर असर सरसों के तेल का कंज्प्शन केवल डाइजेशन को ही सही रखने में मदद नहीं करता बल्कि भूख को भी बढ़ाता है। मस्टर्ड ऑयल डाइजेस्टिव जूस और बाइल को स्टिमुलेट करता है।