आखिर क्यों सुबह उठते ही 'घी' पीते हैं बड़े-बड़े स्टार्स? फोर्टिस के डॉक्टर से जानें फायदे और सही तरीका

संक्षेप: आजकल सोशल मीडिया पर सुबह खाली पेट घी पीने का ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है, जिसे कई बड़े सितारे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बताते हैं। लेकिन क्या यह वाकई असरदार होता है, या बस एक बाकी चीजों की तरह एक और नया वायरल ट्रेंड है?

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की दमकती त्वचा और फिटनेस को देखकर अकसर एक आम व्यक्ति उसे महंगी डाइट या जिम की कड़ी मेहनत का नतीजा मानने लगता है, हो सकता आप खुद भी ऐसा सोचते या मानते आ रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं स्टार्स के चेहरे की चमक और एनर्जी के पीछे जिम और डाइट ही नहीं बल्कि दादी-नानी की रसोई का पुराना खजाना 'शुद्ध घी' भी बड़ी वजह होता है। आजकल सोशल मीडिया पर सुबह खाली पेट घी पीने का ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है, जिसे कई बड़े सितारे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बताते हैं। लेकिन क्या यह वाकई असरदार होता है, या बस एक बाकी चीजों की तरह एक और नया वायरल ट्रेंड है? फोर्टिस के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वात्स्य से जानने की कोशिश करते हैं कि सुबह का एक चम्मच घी आपके डाइजेशन और स्किन के लिए कैसे जादू की तरह काम करता है और क्या है इसे लेने का सही तरीका।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डॉ. शुभम वात्स्य कहते हैं कि हाल के समय में सुबह खाली पेट थोड़ी मात्रा में घी का सेवन करने का चलन काफी बढ़ा है। ऐसा करने से पाचन और मेटाबॉलिज्म को फायदा मिलता है। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के नजरिए से देखा जाए तो उपयुक्त व्यक्ति द्वारा सही मात्रा में लिया गया घी सेहत को कई फायदे दे सकता है।

खाली पेट घी खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे कब्ज में राहत खाली पेट घी खाने का सबसे बड़ा फायदा कब्ज रोगियों को होता है। घी पाचक एंजाइमों के स्राव को उत्तेजित करके आंतों की गतिशीलता को बेहतर बनाकर पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। खाली पेट घी लेने से जठरांत्र मार्ग में चिकनाहट आती है, जिससे मल त्याग आसान होता है और हल्की कब्ज में राहत मिलती है। बता दें, आजकल कम शारीरिक गतिविधि और कम फाइबर का सेवन करने से यह समस्या लोगों के बीच आम है।

आंतों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद घी शॉर्ट-चेन फैटी एसिड, विशेषकर ब्यूटिरिक एसिड, से भरपूर होता है, जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ब्यूटिरिक एसिड आंतों की अंदरूनी परत (इंटेस्टाइनल लाइनिंग) की मजबूती बनाए रखने, सूजन कम करने और आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसलिए, यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जिन्हें इरिटेबल बॉवेल की प्रवृत्ति या हल्की आंतों की सूजन की समस्या रहती है।

पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि घी वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण को बेहतर बनाता है। विटामिन A, D, E और K के उचित अवशोषण के लिए आहार में वसा आवश्यक है, और घी एक अच्छा काम करता है। सुबह इसका सेवन करने से बाद के भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग हो सकता है।

लंबे समय तक ऊर्जा मेटाबॉलिज्म के दृष्टिकोण से भी घी लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की तरह यह रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि नहीं करता, बल्कि धीरे-धीरे पचता है और स्थिर ऊर्जा देता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और बार-बार अनावश्यक स्नैकिंग की जरूरत कम हो सकती है। इससे अलग स्वस्थ व्यक्तियों में सीमित मात्रा में घी का सेवन कोलेस्ट्रॉल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता और HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) को बेहतर करने में सहायक हो सकता है।

डिटॉक्स गुण आयुर्वेद के अनुसार, घी में हल्के डिटॉक्स गुण भी बताए गए हैं, जो लिवर के कार्य को समर्थन देकर शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी सूजन-रोधी (एंटी-इंफ्लेमेटरी) विशेषताएं गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी से जुड़ी समस्याओं में सीमित मात्रा में लाभ पहुंचा सकती हैं।

कितनी मात्रा में घी खाना सही ? हालांकि, सेहतमंद रहने के लिए हर चीज का संतुलन बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन एक चम्मच घी पर्याप्त होता है। मोटापा, अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल या पित्ताशय (गॉलब्लैडर) की समस्या वाले लोगों को इसे नियमित अपने आहार में शामिल करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।