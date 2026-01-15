Hindustan Hindi News
'आंख फड़कती है तो शुभ-अशुभ हो या ना हो, आई हेल्थ पर जरूर होता है असर'- डॉक्टर से जानें

संक्षेप:

Cause Of Eye Twitching: आंख फड़कने या चलने को अक्सर लोग शुभ या अशुभ चीजों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आंख बॉडी का अंग है और इसमे होने वाली हलचल आईज से जुड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। आई डॉक्टर से जानें आखिर क्यों फड़कती है आंखें।

Jan 15, 2026 02:45 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
आमतौर पर आंखों के फड़कने या तेज-तेज चलने को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं। उन्हें लगता है कि आंख फड़कने या चलने का कनेक्शन शुभ-अशुभ होने या फिर किसी के याद करने से है। जबकि आंखों के एक्सपर्ट का कहना है कि आंखे जब फड़कती हैं तो वो अपनी हेल्थ के बारे में संकेत देती हैं। अगर आपकी आंखें भी अक्सर फड़कती हैं और आप किसी शुभ या अशुभ घटना के होने का इंतजार कर रहे तो पहले जान लें कि आंखों की डॉक्टर ने क्या कारण बताए हैं।

नंदादीप आई हॉस्पिटल की आई डॉक्टर निधि पटवर्धन ने बताया कि आंखों के फड़कने का कनेक्शन आपकी आंखों की सेहत से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर ने बताया इन वजहों से आंखें अक्सर फड़कती हैं या फिर चलती हैं।

  • अगर आपकी आंखें फड़कती रहती हैं तो ये संकेत है कि आपकी आंखे थकी हुई हैं। लगातार घंटों स्क्रीन टाइम की वजह से कई बार आंखों को थकान हो जाती है।
  • नींद की कमी की वजह से भी आंखें फड़कने लगती हैं। क्योंकि लगातार स्क्रीन टाइम के बाद अगर आंखों को पर्याप्त मात्रा में रेस्ट नहीं मिलता है तो भी आंखें फड़कती हैं।
  • कुछ लोगों में आंखों के फड़कने का कारण बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीना भी होता है। जिसकी वजह से आंखें फड़कती हैं।
  • अगर आप किसी बात का ज्यादा स्ट्रेस या तनाव लेते हैं और आंखों को रेस्ट नहीं मिल पाता है तो आंखें फड़कने लगती है।

आंखों के फड़कने से कैसे मिलेगा आराम

  • अपनी स्क्रीन टाइम को कम से कम करें और, पर्याप्त मात्रा में नींद लें।
  • साथ ही आंखें फड़कती हैं तो आंखों पर कपड़े की ठंडी पट्टी रखकर सेंके। इससे भी आराम मिलता है।

आंख फड़कने की ये सिचुएशन ना करें इग्नोर

डॉक्टर ने बताया कि अगर आंखें कई हफ्तों से फड़क रही है और आंख के साथ चेहरे का कोई और अंग भी लगातार फड़क रहा है तो इसे अनदेखा ना करें और फौरन डॉक्टर से संपंर्क करें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
