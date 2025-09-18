सरसों का तेल या देसी घी, किस चीज का दीया जलाना है ज्यादा फायदेमंद do you know mustard sesame coconut which oil or ghee to use burn diya in home attracts different energy and benefits, हेल्थ टिप्स - Hindustan
सरसों का तेल या देसी घी, किस चीज का दीया जलाना है ज्यादा फायदेमंद

Burn Diya Benefits: हिंदू हैं तो घर के मंदिर में दीपक जरूर जलता हो। ये दीया कभी शुद्ध देसी घी का होता है तो कभी तिल के तेल या सरसों के तेल का। जान लें किन चीजों से दीया जलाने से कौन से फायदे मिलते हैं और घर में किस तरह की एनर्जी आती है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 06:00 PM
सरसों का तेल या देसी घी, किस चीज का दीया जलाना है ज्यादा फायदेमंद

घर में दीया जलना लगभग हर हिंदू घर का नियम है। भगवान के सामने दीपक जलाकर पूजा करना एक परंपरा भी है। अब वो दीया देसी घी का जलेगा या फिर तिल के तेल का। इस बात का कोई एक नियम नहीं होता। लेकिन मान्यता है कि हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीया जलाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते है घर में घी, तिल, सरसो या फिर नारियल के तेल से जलने वाले दीये का अलग प्रभाव होता है। हर दिया एक खास तरह की एनर्जी को घर में बढ़ाता है और कुछ खास निगेटिव एनर्जी को नष्ट करता है। तो आज जान लें किस चीज का दिया जलाने से कौन सी एनर्जी मिलती है।

देसी घी का दीया

अगर आपके घर में शुद्ध देसी घी का दीया हर दिन मंदिर में जलता है। खासतौर पर गाय का देसी घी तो इसका प्रभाव काफी पॉजिटिव होता है। ये घर में सत्व गुण के इफेक्ट को बढ़ाता है। आध्यात्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। मन को शुद्ध रखता है और दिमाग को शांत रखता है। वहीं घर में शुद्ध देसी घी का दीया जलाने से एल्कलाइन धुआं फैलता है। जो हवा को साफ करता है।

सरसों के तेल का दीया

सरसों के तेल का दीया अगर घऱ में रोजाना जलता है तो ये बुरी नजर से बचाता है और निगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो सरसों के तेल का दीया जलाने से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और कीड़े-मकोड़े नष्ट होते हैं। सरसों के जलने से होने वाली तेज महक दिमाग को क्लियर करती है और एक्टिव रखती है।

नारियल के तेल का दीया

घर में अगर नारियल के तेल का दीया जल रहा है तो काफी कूलिंग इफेक्ट देता है और अक्सर पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है। वहीं साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो नारियल का तेल जलाने से मीडियम चेन फैटी एसिड धुआं रिलीज करता है। जो नॉन टॉक्सिक होता है और क्लीन रहता है। स्ट्रेस हार्मोन को कम कर कूलिंग एरोमा क्रिएट करता है। जिससे मेंटल पीस मिलती है और इमोशनली इंसान बैलेंस रहता है।

तिल के तेल का दीया

काफी सारे घरों में भगवान के आगे घी की बजाय तिल के तेल का दीया जलता है। तिल के तेल का दीया जलाने से कर्मों में आने वाली बाधाएं दूर होती है और काले जादू से छुटकारा मिलता है। वहीं इस तेल को जलाने से ये सफाई करने वाले धुएं को छोड़ता है। जिससे हवा में मौजूद हार्मफुल पार्टिकल खत्म होते हैं। एयरबॉर्न टॉक्सिंस रिमूव करता है। वहीं इसकी महक से डीप मेमोरी एक्टीवेट होती है।

