क्या आप जानते हैं अंडरवियर को धोने का सही तरीका क्या है? सेहत और फेब्रिक का ख्याल रखेंगे हैंड और मशीन वॉश टिप्स

Right Way To Wash Underwear : मशीन के ड्रायर कि गर्मी अंडरवियर के इलास्टिक फाइबर को तोड़कर कपड़े में सिकुड़न पैदा कर सकती है। ऐसे में आइए जाते हैं चाहे हैंड लॉश हो या मशीन वॉश, अंडरवियर को धोने का सही तरीका क्या है।

अगर आप भी बाकी कपड़ों के साथ अंडरवियर को भी धुलने के लिए मशीन में डाल देते हैं तो आपको बता दें, आपकी ये आदत जाने-अनजाने आपकी सेहत और महंगे अंडरवियर के फेब्रिक को खराब कर सकती है। जी हां, आमतौर पर अंडरवियर को धोना सुनने में एक आसान काम लग सकता है, लेकिन इसे गलत तरीके से धोने से कपड़े की सॉफ्टनेस खराब होने के साथ यह त्वचा की जलन का कारण भी बन सकता है। दरअसल, लेस, रेशम या रोजमर्रा यूज किए जाने वाले नाज़ुक सूती कपड़े के अंडरवियर को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है। विशेषज्ञ नाज़ुक कपड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन्हें ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट से हाथ से धोने की सलाह देते हैं। ऐसे कपड़ों को जोर से निचोड़कर सुखाने से बचना चाहिए, उन्हें हवा में सूखने दें ताकि उनका आकार सही बना रहे। वहीं अगर आप अपने अंडरवियर को मशीन में धोना पसंद करते हैं, तो मशीन में ड्रायर का इस्तेमाल करने से बचें। मशीन के ड्रायर कि गर्मी इलास्टिक फाइबर को तोड़कर कपड़े में सिकुड़न पैदा कर सकती है। ऐसे में आइए जाते हैं चाहे हैंड लॉश हो या मशीन वॉश, अंडरवियर को धोने का सही तरीका क्या है।

अंडरवियर को हाथ से धोने का तरीका लेस, सिल्क या साटन जैसे नाजुक फेब्रिक से बने अंडरवियर को हाथ से धोना, सबसे आसान और सुरक्षित तरीका होता है। इसके लिए एक टब में ठंडा या गुनगुना पानी भरकर उसमें हल्का डिटर्जेंट डालकर अंडरवियर को पानी में भिगोकर कुछ देर छोड़ दें। ऐसे फेब्रिक से बने अंडरवियर को निचोड़ने या मोड़ने से बचें। ऐसा करे से वह खिंच सकता है। अब अंडरवियर को डिटर्जेंट वाले पानी से निकालकर अच्छी तरह साफ पानी से निकालते हुए धोएं। इसके बाद अंडरवियर का अतिरिक्त पानी निकालने के लिए हल्के हाथ से कपड़े को दबाएं। इस तरीके से अंडरवियर धोने से कपड़े की बनावट, लचीलापन और रंग लंबे समय तक बरकरार रहता है।

मशीन में अंडरवियर धोने का तरीका सूती अंडरवियर को धोने के लिए थोड़ी सावधानी के साथ मशीन की धुलाई सबसे आसान तरीका हो सकती है। मशीन में अंडरवियर को फंसने या खिंचने से बचाने के लिए उन्हें जालीदार कपड़े धोने वाले बैग में रखें। हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और ठंडे पानी के साथ नाजुक या हल्के चक्र का चयन करें। कपड़ों को घर्षण से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए वॉशिंग मशीन को भरकर कपड़े एक साथ धोने से बचें। अंडरवियर को सिलवटों से बचने और आकार सही बनाए रखने के लिए मशीन बंद होते ही तुरंत अंडरवियर को निकालकर सुखा दें।

अंडरवियर को धोने का सही तरीका -अंडरवियर धोने के लिए टम्बल ड्राई का इस्तेमाल न करें। गर्मी इलास्टिक फाइबर को नुकसान पहुंचाकर कपड़े में सिकुड़न पैदा कर सकती है। इसकी जगह हवादार जगह पर एक साफ तौलिए या हैंगर पर जहां सीधी धूप ना आती हो, अंडरवियर को हवा में सुखाएं। इस बात का ध्यान रखें कि धूप कपड़े के रंग को फीका कर सकती है। अंडरवियर को बैक्टीरिया और दुर्गंध से बचने के लिए उसे वार्डरोब में रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि अंडरवियर पूरी तरह से सूखा हुआ हो।

-गर्म पानी कपड़ों को सिकोड़कर इलास्टिक को तोड़ सकता है। कपड़े धोने के लिए ठंडे या गुनगुने पानी का यूज करें।

-अंडरवियर को रंग, कपड़े (कॉटन, नायलॉन, आदि) और गंदगी के स्तर के आधार पर अलग करें। हल्के और गहरे रंगों को मिलाने से बचें ताकि कपड़े का रंग एक दूसरे पर ना लगे।

-अगर अंडरवियर पर पसीना या किसी अन्य तरह का कोई दाग लगा हुआ हैं तो धोने से पहले दाग वाली जगह पर हल्का डिटर्जेंट या बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें।

-घर्षण से कपड़ों को नुकसान पहुंचता है और उनका आकार बिगड़ जाता है। ऐसे में मशीन में कपड़े धोते समय मशीन को कपड़ों से ओवरलोड ना करें। अंडरवियर को धोने के लिए गुनगुने पानी में डिटर्जेंट मिलाकर अंडरवियर को 5-10 मिनट भिगोकर रखे। इसके बाद हल्के हाथों से अंडरवियर को रगड़ें। याद रखें, ज्यादा जोर से रगड़ने से कपड़ा खराब हो सकता है।

-कपड़े को धोने के लिए ब्लीच का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। ब्लीच नाजुक कपड़ों को कमजोर बनाकर त्वचा में जलन पैदा कर सकती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिटर्जेंट भी कपड़े को नुकसान पहुंचाकर त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। ऐसे में अंडरवियर को धोने के लिए माइल्ड डिटर्जेंट या लिक्विड सोप को चुनें।