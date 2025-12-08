ब्रश पर भर-भरकर लगाते हैं टूथपेस्ट तो हो जाइए सावधान! जानें- नुकसान और सही मात्रा

संक्षेप: How much toothpaste you should use while brushing teeth : आपने अकसर ऐसे कई लोग देखे होंगे जो ब्रशिंग के दौरान अपने टूथब्रश के ब्रिसल्स पर भरकर टूथपेस्ट लगाते हैं। हो सकता है आप खुद भी ऐसा ही कुछ करते हों। लेकिन क्या यह टूथब्रश करने का सही तरीका है?

ओरल हाइजीन को अच्छा बनाए रखने के लिए डॉक्टर अकसर दो टाइम ब्रश करने की सलाह देते हैं। बावजूद इसके कई बार लोग दांतों से जुड़ी समस्याओं से घिरे रहते हैं। क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें, कई बार इसके पीछे गलत तरीके से ब्रश करना भी बड़ी वजह हो सकता है। आपने अकसर ऐसे कई लोग देखे होंगे जो ब्रशिंग के दौरान अपने टूथब्रश के ब्रिसल्स पर भरकर टूथपेस्ट लगाते हैं। हो सकता है आप खुद भी ऐसा ही कुछ करते हों। लेकिन क्या यह टूथब्रश करने का सही तरीका है? क्या आपको भी यह लगता है कि ऐसा करने से आप अपने दांतों को मोतियों जैसा सफेद और चमकदार बना सकते हैं? अगर आपका जवाब भी हां में है तो आपको बता दें, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप टूथपेस्ट के साथ-साथ अपने दांतों को भी बर्बाद कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जरूरत से ज्यादा टूथपेस्ट यूज करने के नुकसान फ्लोराइड का अत्यधिक सेवन- अत्यधिक फ्लोराइड के सेवन से विषाक्तता हो सकती है, जिसके लक्षणों में मतली, उल्टी, पेट दर्द और दस्त शामिल हैं, और गंभीर मामलों में यह किडनी, लिवर, हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है और कोमा या मृत्यु तक का कारण बन सकता है। यह आमतौर पर बहुत ज्यादा मात्रा में टूथपेस्ट निगलने से होता है।

इनेमल का घिसना- बहुत ज्यादा टूथपेस्ट से ब्रश करने से, खासकर जोर से या बहुत कठोर ब्रश से, दांतों का इनेमल खराब हो सकता है, जिससे दांतों में संवेदनशीलता, सड़न और मसूड़ों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ी मात्रा में फ्लोराइड टूथपेस्ट और मुलायम ब्रिसल वाले ब्रश से धीरे-धीरे दिन में दो बार ही ब्रश करें।

डेंटल फ्लोरोसिस- यह समस्या दांतों के इनेमल में होने वाला एक बदलाव है, जो बचपन में बहुत ज्यादा फ्लोराइड के संपर्क में आने से होता है, जिससे दांतों पर हल्के सफेद धब्बे, रेखाएं या गंभीर मामलों में भूरे धब्बे और गड्ढे बन सकते हैं।

निगलने का खतरा- बच्चे टूथपेस्ट निगल सकते हैं, जिससे फ्लोराइड का सेवन सुरक्षित स्तर से ज्यादा हो जाता है।

कितनी मात्रा में टूथपेस्ट यूज करना सही वयस्कों के लिए वयस्कों को हमेशा एक मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। यह मात्रा दांतों को मजबूत बनाने और कैविटी को रोकने के लिए पर्याप्त फ्लोराइड प्रदान करती है। अपने दांतों के इनेमल और मसूड़ों को नुकसान से बचाने के लिए हमेशा मुलायम ब्रिसल वाला टूथब्रश चुनें।

बच्चों के लिए 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए चावल के दाने के बराबर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। जबकि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को इस उम्र में ब्रश करने की आदत विकसित हो रही होती है और वे गलती से टूथपेस्ट निगल सकते हैं। कम मात्रा में टूथपेस्ट लगाने से फ्लोरोसिस (दांतों के विकास के दौरान अत्यधिक फ्लोराइड के सेवन से होने वाली स्थिति) का खतरा कम हो जाता है।

ओरल हाइजीन बनाए रखने के लिए टिप्स बच्चों के ब्रश करने पर नजर रखें- पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे के ब्रश करने पर तब तक नजर बनाए रखें जब तक कि बच्चे थूकने और कुल्ला करने लायक बड़े न हो जाएं (आमतौर पर लगभग 6 साल की उम्र तक)।

फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें- दांतों की सड़न को रोकने के लिए फ्लोराइड जरूरी है। बच्चों के लिए उम्र के अनुसार उपयुक्त टूथपेस्ट चुनें।

थूकें, कुल्ला न करें- वयस्कों और बच्चों दोनों को टूथपेस्ट थूकने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन ब्रश करने के तुरंत बाद कुल्ला करने से बचें ताकि फ्लोराइड दांतों पर ज्यादा देर तक रहे और सक्रिय तत्व इनेमल पर असर कर सके।

जरूरत से ज्यादा ब्रश करने से बचें- दिन में दो बार ब्रश करना पर्याप्त है। जरूरत से ज्यादा ब्रश करने से इनेमल और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।