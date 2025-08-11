क्या वाकई ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी होते हैं पीरियड्स? ये है सच्चाई do transgender women too gets period the truth revealed by cricketer sanjay bangar son turned daughter anaya bangar, हेल्थ टिप्स - Hindustan
क्या वाकई ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी होते हैं पीरियड्स? ये है सच्चाई

क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी नॉर्मल लड़कियों की ही तरह पीरियड्स होते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपका कंफ्यूजन हाल ही में क्रिकेटर संजय बारंग के बेटे से बेटी बनीं अनया बांगर ने दूर दिया है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 04:52 PM
पीरियड्स, महिलाओं के शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे मासिक धर्म और माहवारी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हर महीने महिला के गर्भाशय की परत (एंडोमेट्रियम) रक्त और ऊतकों के रूप में योनि से बाहर निकलती है। ज्यादातर लड़कियों को 12 से 15 साल की उम्र के बीच पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। बावजूद इसके पीरियड्स से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं, जिनसे महिलाएं अनजान रहती हैं। बता दें, यहां बात पीरियड्स को लेकर हाइजीन या डाइट की नहीं बल्कि एक अलग तरह के सवाल की हो रही है। जिसका जवाब कई बार महिलाओं के पास भी नहीं होता है। जी हां, सवाल है कि क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी नॉर्मल लड़कियों की ही तरह पीरियड्स होते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपका कंफ्यूजन हाल ही में क्रिकेटर संजय बारंग के बेटे से बेटी बनीं अनया बांगर ने दूर दिया है। दरअसल, अनया बांगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके इस बारे में पूरी जानकारी दी है।

क्या है सवाल?

पीरियड्स को लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। यह गलतफहमियां तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जब बात किसी ट्रांसजेंडर महिला के बारे में हो रही हो। लोगों के मन को अकसर एक सवाल परेशान करता है कि ट्रांसजेंडर महिला के शरीर की संरचना अगर पूरी तरह से किसी लड़की की हो जाती है तो क्या उन्हें पीरियड्स भी आने लगते हैं। हाल ही में लड़का से लड़की बनीं अनया बांगर ने इस सवाल का खुलकर जवाब दिया है।

क्या ट्रांसजेंडर को भी होते हैं पीरियड्स?

अनया बांगर ने 'क्या ट्रांसजेंडर्स को भी पीरियड्स होते हैं?' सवाल का बड़े ही विस्तार से जवाब दिया है। अनया बांगर ने बताया कि ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर महिलाओं के शरीर की संरचना और जैविक प्रक्रिया, जन्म से महिला शरीर से अलग होती है। उनकी ना तो ओवरी अंडाशय होती है और ना ही गर्भाशय। जिसकी वजह से उन्हें पीरियड्स नहीं होते हैं। अनया ने यह भी कहा कि कई लोग ट्रांसजेंडर का मतलब पूरी तरह महिला जैसी सभी शारीरिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे काफी अलग है।

पीरियड्स नहीं मूड स्विंग जरूर होते हैं

अनया बांगर ने बताया कि भले ही ट्रांसजेंडर्स को पीरियड्स ना होते हों लेकिन महिलाओं की ही तरह उन्हें अलग तरीके से मूड स्विंग जरूर महसूस होते हैं। अनया का मानना है कि इस तरह के सवालों पर खुलकर बात होना जरूरी है, ताकि समाज में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति संवेदनशीलता और समझ बढ़ सके।

क्या ट्रांसजेंडर पुरुषों को मासिक धर्म होता है?

आपको बता दें, ट्रांसजेंडर महिलाओं को भले ही पीरियड्स ना आते हों लेकिन ट्रांसजेंडर लड़कों को पीरियड्स हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके शरीर में महिला प्रजनन अंग मौजूद हैं या नहीं। यदि किसी ट्रांसजेंडर पुरुष के पास गर्भाशय और अंडाशय हैं, तो उसे मासिक धर्म हो सकता है। बता दें, ट्रांसजेंडर पुरुष वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें जन्म के समय महिला के रूप में पहचान मिलती है, लेकिन वे पुरुष के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर पुरुष पीरियड्स रोकने के लिए हार्मोन थेरेपी लेते हैं, जो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाती है और मासिक धर्म को रोक सकती है।

