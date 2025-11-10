क्या वाकई सर्दियों में बढ़ जाते हैं मेनोपॉज के लक्षण, जानें क्या है ठंड और हार्मोन का कनेक्शन

Hindustan Hindi News
सर्दियां आते ही कई महिलाएं अकसर यह शिकायत करने लगती हैं कि उन्हें थकान ज्यादा लगती है, जोड़ों में दर्द बढ़ गया, मूड ठीक नहीं रहता। अगर आप 40 या 50 की उम्र के बीच हैं और ऐसा ही कुछ लक्षण महसूस कर रही हैं, तो यह सिर्फ ठंड का असर नहीं है। बता दें, यह मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) और ठंड का एक जटिल मेल है- जहां मौसम, हार्मोन और शरीर तीनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। मेनोवेदा की संस्थापक और प्रमाणित रजोनिवृत्ति प्रशिक्षक तमन्ना सिंह से जानते हैं सर्दियों में क्यों बढ़ जाते हैं मेनोपॉज के लक्षण।

ठंड और हार्मोन का कनेक्शन

मेनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन (Estrogen) का स्तर कम हो जाता है। यह वही हार्मोन है जो शरीर के तापमान, हड्डियों और मूड को संतुलित रखता है। सर्दियों में जब तापमान गिरता है, तो शरीर को अपनी गर्मी बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस समय, ब्लड सर्कुलेशन धीमा, मेटाबॉलिज्म कम, और मूड स्विंग्स की समस्या बढ़ जाती है।

इसके अलावा सर्दियों में मिलने वाली कम धूप की वजह से शरीर में विटामिन डी और सेरोटोनिन (Serotonin) दोनों ही घट जाते हैं। जिसका मतलब है कि हड्डियां भी कमजोर होती हैं और मूड भी नीचे जाता है। यही कारण है कि कई महिलाएं सर्दियों में ज्यादा थकान, दर्द और नींद की कमी महसूस करती हैं।

सर्दियों में क्यों बढ़ते हैं लक्षण

कम गतिविधि: ठंड में शारीरिक एक्टिविटी घट जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ने लगता है।

विटामिन D की कमी: धूप कम मिलने से शरीर कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं।

ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव: ठंड के मौसम में शरीर की वेसल्स सिकुड़ती हैं, जिससे तनाव और हॉट फ्लैशेस की समस्या बढ़ सकती है।

क्या करें – छोटी-छोटी लेकिन असरदार आदतें

सुबह की धूप में 15–20 मिनट बैठना - विटामिन D और मूड दोनों बेहतर होंगे।

गरम पानी और सूप पिएं — शरीर को हाइड्रेटेड रखें।

डाइट में शामिल करें- तिल, मूंगफली, गुड़, पालक, और सर्दियों के फल जैसे संतरा और अमरूद डाइट में शामिल करें।

वर्कआउट- घर पर योग, सूर्य नमस्कार, स्क्वैट्स, या हल्की स्ट्रेचिंग रोज करें।

नींद- रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत रखें। ऐसा करने से हार्मोनल रिदम ठीक बना रहता है।

माइंडफुलनेस और ब्रेथिंग एक्सरसाइज- ठंड में मानसिक शांति शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करती है।

अंत में तमन्ना सिंह कहती हैं कि मेनोपॉज अपने आप में एक बड़ा बदलाव है और सर्दियों का मौसम उसे और चुनौतीपूर्ण बना देता है। लेकिन थोड़ी सी जागरूकता, सही आहार और हल्की गतिविधि से यह समय आसान हो सकता है। सर्दियों का मौसम हमें रुककर खुद की देखभाल करने की याद दिलाता है। अगर हम अपने शरीर की जरूरतें समझ लें, तो यही मौसम सबसे हीलिंग बन सकता है।

