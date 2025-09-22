मोजो से बदबू आने का ना करें इंतजार, जानें कितने दिन में बदल देने चाहिए जुराब

कई बार लोग समय की कमी या फिर आलस की वजह से गंदे मोजे दोबारा पहनकर काम पर निकल पड़ते हैं। जिसकी वजह से ना सिर्फ मोजों की बदबू से दूसरे लोग परेशान होते हैं बल्कि ऐसा करके आप खुद भी अपनी पैरों की सेहत को अनजाने में बड़ा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं।

जीवन में कभी ना कभी आपका किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर सामना हुआ होगा, जिसके जूते उतारते ही उसके मोजों की बदबू ने कमरे में बैठे सभी लोगों का सिरदर्द कर दिया होगा। यह भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ खुद आपके साथ भी हुआ हो। दरअसल, कई बार लोग समय की कमी या फिर आलस की वजह से गंदे मोजे दोबारा पहनकर काम पर निकल पड़ते हैं। जिसकी वजह से ना सिर्फ मोजों की बदबू से दूसरे लोग परेशान होते हैं बल्कि ऐसा करके आप खुद भी अपनी पैरों की सेहत को अनजाने में बड़ा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आइए जानते हैं कैसे पैरों की बदबू आपकी सेहत और सिरदर्द का कारण बन सकती है और अच्छी सेहत के लिए मोजों को कितने दिन में बदल देना चाहिए।

मोजों को कितने दिन में बदल देना चाहिए बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन से बचाव के लिए डॉक्टरों की मानें तो पैरों में पसीना आने से मोजे नम हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस (जैसे एथलीट फुट या फंगल इंफेक्शन) के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। नम मोजों में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे गंदे मोजे पहनने से पैरों में खुजली, फंगल इंफेक्शन, या दुर्गंध की समस्या हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए खासकर अगर आपके पैरों में पसीना अधिक आता है तो मोजे रोजाना बदलने चाहिए।

पैरों की दुर्गंध को रोकने के लिए पसीना और मृत त्वचा कोशिकाओं के कारण मोजों में बैक्टीरिया जमा होते हैं, जो दुर्गंध का कारण बनते हैं। ऐसे में नियमित रूप से मोजे बदलने से पैरों की स्वच्छता बनी रहने के साथ दुर्गंध की समस्या कम होती है। रोजाना या हर 12-24 घंटे में मोजे बदलना ठीक है।

त्वचा की जलन और घावों से बचाव के लिए गंदे मोजों में धूल, पसीना और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जो त्वचा में जलन, फफोले या घाव पैदा कर सकते हैं, खासकर तब जब आपके मोजे टाइट हों या जूते में घर्षण हो। ऐसे में रोजाना साफ मोजे पहनने से त्वचा की जलन और घावों का खतरा कम होता है। यदि आप बहुत अधिक चलते हैं या व्यायाम करते हैं, तो मोजे दिन में दो बार बदलने की सलाह दी जाती है।

पसीने और नमी को कंट्रोल करने के लिए नमी वाले मोजे त्वचा को नरम और कमजोर बना सकते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है। ऐसे में कॉटन या नमी सोखने वाले मोजे पहनना बेहतर रहता है। गर्म मौसम में या शारीरिक गतिविधियों (जैसे जॉगिंग, खेल) के बाद मोजे तुरंत बदलने चाहिए, क्योंकि पसीना नमी को बढ़ाता है।

सलाह -सामान्य परिस्थितियों में, मोजे रोजाना बदलने चाहिए।

-व्यायाम या अधिक पसीने की स्थिति में दिन में दो बार (सुबह और शाम) मोजे बदलें।

-24 घंटे से अधिक समय तक एक ही मोजे पहनने से इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है।

-मोजों को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं ताकि बैक्टीरिया और फंगस पूरी तरह से हट जाएं।