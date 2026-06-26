लेडीज! बॉडी में हो रही इन 5 प्रॉब्लम के लिए पार्लर की दौड़ ना लगाएं, डॉक्टर से जानें सॉल्यूशन

Symptoms of PMOS: पॉलीएंड्रोकाइन मेटाबोलिक ओवरियन सिंड्रोम की समस्या में महिलाओं को कुछ लक्षण नजर आते हैं जिसे वो अधिकतर इग्नोर करती हैं। जबकि इन समस्याओं का समाधान उनके डेली लाइफस्टाइल हैबिट में छिपा है।

लेडीज अक्सर स्किन और बालों में दिख रही समस्या के लिए पार्लर के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल और बालों से जुड़े ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देती है। जबकि स्किन और बालों की हेल्थ का इंटरनल हेल्थ से सीधा कनेक्शन जुड़ा होता है। अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे तो इसका कारण केवल आपका शैंपू या सीरम नहीं है बल्कि शरीर में हो रही हार्मोनल दिक्कत पीसीओएस,थायराइड की वजह से होता है। इसलिए अगर आपके बॉडी में ये 5 तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें छिपाने के लिए पार्लर ना जाकर अपनी लाइफस्टाइल और खानपान में ये बदलाव करें। थायराइड, पीसीओएस, गट और हार्मोन के डॉक्टर एड्रियन ने बताया है कि ये लक्षण पीएमओएस के होते हैं और साथ में बताया कि कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है।

लेडीज की बॉडी में दिख रहे ये लक्षण हैं हार्मोनल प्रॉब्लम नाभि के आसपास बाल अगर किसी महिला की नाभि के नीचे की तरफ बाल उग रहे हैं और ये बाल काले गहरे रंग के हैं तो ये वैक्सिंग से हटाने पर भी पूरी तरह से नहीं जाएंगे। ये पीसीओएस की समस्या है। जिसे सही खानपान और लाइफस्टाइल से ही दूर किया जा सकता है।

बाल झड़ रहे हैं बाल दिन पर दिन पतले होते जा रहे हैं तो घरेलू नुस्खे या फिर पार्लर में जाकर बायोटिन ट्रीटमेंट लेने से भी बालों का झड़ना बंद नहीं होगा। क्योंकि ये पीएमओएस के कारण बाल पतला होना शुरू हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं और कई बार गंजापन बढ़ जाता है।

पीठ पर दाने चेहरे पर मुंहासे और एक्ने पीएमओएस की निशानी होती है लेकिन अगर किसी महिला के पीठ पर भी दाने निकल रहे हैं तो ये पीएमओएस यानि पॉलीएंडोक्राइन मेटाबोलिक ओवेरियन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। तो पीठ में दानों को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है।

मूंछ और दाढ़ी वाले एरिया पर बाल और मुंहासे मूंछ और दाढ़ी वाले एरिया पर बाल जम रहे और साथ ही मुंहासे भी बार-बार निकल आते हैं तो ये पीएमओएस के लक्षणों में से क है।

दरअसल, पीएमओएस के लक्षणों को लेडीज अक्सर अनदेखा करती हैं और पार्लर वगैरह में उसका समाधान खोजती हैं। जबकि ये हार्मोंस की गड़बड़ी की वजह से होता है। एड्रोजन का हाई सीक्रिशन, इंसुलिन हाई होना या बॉडी में इंफ्लेमेशन होने की वजह से पीएमओएस की समस्या होती है और महिलाएं इसका समाधान तब खोजती हैं जब उन्हें प्रेग्नेंसी प्लान करनी होती है।

पीएमओएस की समस्या को कैसे कम करें डॉक्टर एड्रियन के मुताबिक ये 5 काम इन लक्षणों को कम कर सकते हैं।

गट हेल्थ को ठीक करना सबसे पहले गट हेल्थ को ठीक करना जरूरी है। जिससे ब्लोटिंग, डाइजेशन ठीक हो और इंफ्लेमेशन कम हो।

30 ग्राम प्रोटीन खाएं हर दिन ब्रेकफास्ट में 30 ग्राम प्रोटीन जरूर खाएं। प्रोटीन क्रेविंग्स को कम करेगा और ब्लड शुगर को स्थिर करेगा। जिससे हार्मोन को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। दरअसल, ब्लड में भले ही ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो लेकिन इंसुलिन बढ़ा हुआ होगा तो रेजिस्टेंस होगा और ये एंड्रोजन हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा।

मील के बाद वॉक हर मील के बाद 10 मिनट की वॉक जरूरी है। ये इंसुलिन सेंसेटिविटी को इंप्रूव करने और ग्लूकोज स्पाइक कम करने का सबसे आसान तरीका है।

सोने के 2-3 घंटा पहले खाएं सोने के 2-3 घंटा पहले खाना बंद कर दें। इससे स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी और ब्लड शुगर कंट्रोल होगा। यहीं नहीं रातभर में कॉर्टिसोल लेवल भी रेगुलेट होगा।

वजन उठाएं सप्ताह में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें यानि वजन उठाएं। जिससे मसल्स बिल्ड होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। साथ ही फैट लॉस भी आसान होगा।