प्यूबिक हेयर को क्लीन और हेयर-फ्री रखने के लिए महिलाएं शेविंग, ट्रिमिंग या वैक्सिंग का सहारा लेती हैं। लेकि क्या आप जानते हैं 5 ऐसे मौके होते हैं जब किसी भी महिला को प्यूबिक हेयर शेव करवाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं वजह।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:14 PM
अपना रूटीन हाइजीन मेंटेन रखने के लिए कुछ लड़कियां प्यूबिक हेयर ट्रिम करती हैं तो कुछ बिकनी वैक्स के लिए सैलून जाती हैं। बता दें, प्यूबिक हेयर जेनिटल एरिया के आसपास उगने वाले वो बाल होते हैं, जो प्यूबर्टी शुरू होने पर बढ़ने लगते हैं। अगर समय-समय पर प्यूबिक हेयर की क्लीनिंग न की जाए, तो इससे जेनिटल एरिया में नमी बनी रहने से इचिंग, रैशेज जैसी परेशानियों के साथ इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में प्यूबिक हेयर को क्लीन और हेयर-फ्री रखने के लिए महिलाएं शेविंग, ट्रिमिंग या वैक्सिंग का सहारा लेती हैं। बावजूद इसके क्या आप जानते हैं 5 ऐसे मौके होते हैं जब किसी भी महिला को प्यूबिक हेयर शेव करवाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं वजह।

इन 5 मौकों पर प्यूबिक हेयर नहीं करने चाहिए क्लीन

इंफेक्शन

अगर आपको वजाइना में यीस्ट इंफेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस या स्किन एलर्जी जैसी कोई समस्या है, तो भूलकर भी इस समय प्यूबिक हेयर को शेव करने की गलती ना करें। इस दौरान इंटिमेट एरिया की स्किन पहले ही सेंसिटिव होती है, जिस पर शेव के दौरान कट लगने से रेडनेस आ सकती है।

संक्रमण

यीस्ट इंफेक्शन से लेकर बैक्टीरियल वेजिनाइटिस तक किसी भी तरह के वजाइनाइल इंफेक्शन के होने पर शेविंग करने से बचना चाहिए। शेविंग संक्रमण को फैला सकती है। ऐसा होने पर अपनी डॉक्टर को तुरंत सूचित करें।

सेक्स से पहले

महिलाएं अकसर पार्टनर के साथ इंटीमेट होने से पहले क्लीन फील के लिए प्यूबिक हेयर की शेविंग करती हैं, लेकिन ऐसा करने से बचें। प्यूबिक हेयर सेक्स के दौरान फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन देते हैं और STDs से भी एक हद तक बचाते हैं। लेकिन शेव करने के बाद का घर्षण त्वचा में जलन पैदा करके यौन संचारित रोगों (STD) से ग्रस्त होने का खतरा भी बढ़ा सकता है।

पीरियड्स के दौरान

पीरियड्स के दौरान इंटिमेट एरिया की स्किन पहले से ज्यादा सेंसेटिव होती है। इस दौरान शेव करने से त्वचा पैड्स के संपर्क में आने से घर्षण होता है। जो त्वचा के उस हिस्से में जलन, रैशेज या चकत्ते जैसी समस्या के साथ दर्द भी पैदा कर सकता है।

वर्कआउट या साइक्लिंग

वर्कआउट या साइक्लिंग से ठीक पहले इंटिमेट एरिया की शेविंग करने की गलती ना करें। पसीना और स्किन रगड़ने से शेव की गई स्किन पर इरिटेशन, जलन या रेडनेस हो सकती है। शेविंग और वर्कआउट के बीच कम से कम 2–4 दिन का अंतर रखें।

