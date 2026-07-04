क्या गर्म चाय पीने और चीनी खाने से कैंसर होता है? स्पेशलिस्ट ने बताया कब होता है रिस्क!
Cancer Myths: सोशल मीडिया पर कैंसर से जुड़े दावे अक्सर वायरल होते रहते हैं। इनमें से कुछ कॉमन दावे जैसे- चीनी खाने से कैंसर होना या गर्म चाय पीने से कैंसर का रिस्क; के बारे में ऑन्कोलॉजिस्ट ने पूरी सच्चाई लोगों के सामने रखी है।
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही लोगों को डरा देता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अक्सर कैंसर से जुड़े कुछ दावे वायरल होते रहते हैं, जो कई बार लोगों में और भी दहशत बैठा देते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट की राय जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अनजाने में ही हम ऐसी गलतियां दोहरा रहे होते हैं, जो वाकई कैंसर से कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ वर्तिका ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए कुछ ऐसे ही वायरल मिथ क्लियर किए हैं और उनसे जुड़ी सच्चाई भी साझा की है। वायरल दावे जैसे गर्म चाय पीने से कैंसर होता है या चीनी खाने से कैंसर होता है, कैंसर एक्सपर्ट ने इन दावों की सच्चाई सामने रखी है, जो हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक-एक कर के जानते हैं, डॉक्टर का क्या कहना है।
वायरल मिथ 1: गर्म चाय पीने से कैंसर होता है?
ये बात सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है कि गर्म चाय पीने से कैंसर हो सकता है। डॉ वर्तिका कहती हैं कि चाय का कैंसर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हां, बहुत तेज गर्म पेय पीने से कैंसर का रिस्क जरूर हो सकता है। अगर किसी भी ड्रिंक का तापमान 65°C से ज्यादा है, तो लंबे समय में भोजन की नली (इसोफेगस) के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इतने तेज गर्म पेय को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाले) की श्रेणी में रखा गया है।
वायरल मिथ 2: प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर होता है?
मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड मीट से भी कैंसर का रिस्क बताया जाता है। डॉक्टर कहती हैं कि ये बिल्कुल सच है और इसके कई वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की श्रेणी में रखा है। इसमें मार्केट में मिलने वाले बेकन, सॉसेज, सलामी, हैम और हॉट डॉग शामिल हैं। इन्हें अगर लंबे समय तक नियमित रूप से खाया जाए, तो तो कुछ तरह के कैंसर खासकर बड़ी आंत (कोलोरेक्टल) के कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है।
वायरल मिथ 3: ज्यादा चीनी भी कैंसर का रिस्क बढ़ाती है?
सोशल मीडिया पर एक और दावा बड़ा पॉपुलर है कि चीनी खाने से भी कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसपर डॉ वर्तिका कहती हैं कि चीनी का कैंसर से कोई भी सीधा लिंक नहीं है। अगर आप रोज थोड़ी बहुत चीनी खाते हैं, तो कैंसर को ले कर डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हां, अगर आप इतनी ज्यादा चीनी खा रहे हैं कि आपका वजन बहुत बढ़ गया है, तब समस्या की बात है। क्योंकि ये कई स्टडीज में प्रमाणित हो चुका है कि मोटापा कई तरह के कैंसर की वजह बन सकता है।
कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए क्या करें?
कैंसर के खतरे को कम करना है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव अपने लाइफस्टाइल में करें। संतुलित आहार लें, रोजाना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, अपने वजन को मेंटेन करें, शराब और तंबाकू से दूरी बनाए रखें। साथ ही नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहना भी एक समझदारी भरा कदम है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।