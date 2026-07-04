क्या गर्म चाय पीने और चीनी खाने से कैंसर होता है? स्पेशलिस्ट ने बताया कब होता है रिस्क!

Cancer Myths: सोशल मीडिया पर कैंसर से जुड़े दावे अक्सर वायरल होते रहते हैं। इनमें से कुछ कॉमन दावे जैसे- चीनी खाने से कैंसर होना या गर्म चाय पीने से कैंसर का रिस्क; के बारे में ऑन्कोलॉजिस्ट ने पूरी सच्चाई लोगों के सामने रखी है।

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही लोगों को डरा देता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अक्सर कैंसर से जुड़े कुछ दावे वायरल होते रहते हैं, जो कई बार लोगों में और भी दहशत बैठा देते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट की राय जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार अनजाने में ही हम ऐसी गलतियां दोहरा रहे होते हैं, जो वाकई कैंसर से कहीं ना कहीं लिंक होती हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ वर्तिका ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए कुछ ऐसे ही वायरल मिथ क्लियर किए हैं और उनसे जुड़ी सच्चाई भी साझा की है। वायरल दावे जैसे गर्म चाय पीने से कैंसर होता है या चीनी खाने से कैंसर होता है, कैंसर एक्सपर्ट ने इन दावों की सच्चाई सामने रखी है, जो हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक-एक कर के जानते हैं, डॉक्टर का क्या कहना है।

वायरल मिथ 1: गर्म चाय पीने से कैंसर होता है?

ये बात सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है कि गर्म चाय पीने से कैंसर हो सकता है। डॉ वर्तिका कहती हैं कि चाय का कैंसर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन हां, बहुत तेज गर्म पेय पीने से कैंसर का रिस्क जरूर हो सकता है। अगर किसी भी ड्रिंक का तापमान 65°C से ज्यादा है, तो लंबे समय में भोजन की नली (इसोफेगस) के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इतने तेज गर्म पेय को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाले) की श्रेणी में रखा गया है।

वायरल मिथ 2: प्रोसेस्ड मीट खाने से कैंसर होता है?

मार्केट में मिलने वाले प्रोसेस्ड मीट से भी कैंसर का रिस्क बताया जाता है। डॉक्टर कहती हैं कि ये बिल्कुल सच है और इसके कई वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की श्रेणी में रखा है। इसमें मार्केट में मिलने वाले बेकन, सॉसेज, सलामी, हैम और हॉट डॉग शामिल हैं। इन्हें अगर लंबे समय तक नियमित रूप से खाया जाए, तो तो कुछ तरह के कैंसर खासकर बड़ी आंत (कोलोरेक्टल) के कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है।

वायरल मिथ 3: ज्यादा चीनी भी कैंसर का रिस्क बढ़ाती है?

सोशल मीडिया पर एक और दावा बड़ा पॉपुलर है कि चीनी खाने से भी कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसपर डॉ वर्तिका कहती हैं कि चीनी का कैंसर से कोई भी सीधा लिंक नहीं है। अगर आप रोज थोड़ी बहुत चीनी खाते हैं, तो कैंसर को ले कर डरने वाली बात नहीं है। लेकिन हां, अगर आप इतनी ज्यादा चीनी खा रहे हैं कि आपका वजन बहुत बढ़ गया है, तब समस्या की बात है। क्योंकि ये कई स्टडीज में प्रमाणित हो चुका है कि मोटापा कई तरह के कैंसर की वजह बन सकता है।

कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए क्या करें? कैंसर के खतरे को कम करना है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव अपने लाइफस्टाइल में करें। संतुलित आहार लें, रोजाना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, अपने वजन को मेंटेन करें, शराब और तंबाकू से दूरी बनाए रखें। साथ ही नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहना भी एक समझदारी भरा कदम है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।