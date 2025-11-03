Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDo breasts size really increase after marriage know the correct answer reasons of increasing breast size after marriage
क्या वाकई शादी के बाद स्तनों का आकार बढ़ता है? जानें क्या है सही जवाब

क्या वाकई शादी के बाद स्तनों का आकार बढ़ता है? जानें क्या है सही जवाब

संक्षेप: महिलाओं के शरीर से जुड़े कई ऐसे सीक्रेट्स हैं, जो खुद भी कई महिलाओं के लिए राज बने हुए हैं। इन्हीं सवालों में एक सवाल यह भी है कि क्या शादी के बाद महिलाओं का ब्रेस्ट साइज भी बढ़ जाता है।

Mon, 3 Nov 2025 11:56 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑफिस हो या घर की जिम्मेदारी, अपने हर काम को बखूबी करने वाली आज की महिलाएं अपनी फिगर और पर्सनालिटी का भी खास ख्याल रखती हैं। हालांकि महिलाओं के शरीर से जुड़े कई ऐसे सीक्रेट्स हैं, जो खुद भी कई महिलाओं के लिए राज बने हुए हैं। इन्हीं सवालों में एक सवाल यह भी है कि क्या शादी के बाद महिलाओं का ब्रेस्ट साइज भी बढ़ जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें ये खबर।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या वाकई शादी के बाद ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है?

एक्सपर्ट्स की मानें तो शादी का ब्रेस्ट साइज से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। यह सिर्फ एक मिथक है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि स्तनों का आकार शादी के बाद बढ़ जाता है, सच नहीं है और ना ही इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है।

अपोलो अस्पताल, (दिल्ली) में एमबीबीएस, एमएस - प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉ. श्वेता गुप्ता कहती हैं कि शादी के बाद स्तनों का आकार बढ़ने की बात बिल्कुल गलत है। यह एक सामाजिक मिथक है। स्तनों का आकार आनुवंशिक (genetic) और हार्मोनल (hormonal) कारणों से तय होता है। शादी या सेक्स से इसका कोई संबंध नहीं। अगर कोई बदलाव दिखता है, तो वह गर्भावस्था, वजन बढ़ना या दवाइयों के कारण होता है।"

शादी के बाद क्यों बढ़ने लगता है ब्रेस्ट साइज

कई बार शादी के बाद महिलाओं को लगता है कि उनके स्तनों का आकार बढ़ गया है, लेकिन इसके पीछे सेक्स नहीं बल्कि कुछ अन्य कारक होते हैं, जैसे-

गर्भावस्था- शादी के बाद अगर गर्भधारण होता है, तो हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, जो स्तनों में दूध ग्रंथियों के विकास का कारण बनता है। जो उनके आकार में वृद्धि कर सकता है। यह बदलाव शादी से नहीं, बल्कि गर्भावस्था से जुड़ा हुआ है।

वजन बढ़ना -शादी के बाद महिलाओं के रूटीन में बदलाव जैसे ज्यादा खाना-पीना या कम व्यायाम, उनका वजन बढ़ा सकते हैं, जो स्तनों के फैट टिश्यू को प्रभावित करके उनके साइज को भी बढ़ा सकते हैं।

हार्मोनल बदलाव- कई बार जरूरत से ज्यादा तनाव लेने, दवाओं या अन्य स्वास्थ्य मुद्दों सेकी वजह से महिला के हार्मोन असंतुलन हो सकता है, यह कारण भी शादी से सीधे जुड़ा नहीं है।

स्तनपान- बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पादन से अस्थायी वृद्धि हो सकती है।

बता दें, पल्ल मॉल मेडिकल (Pall Mall Medical) के विशेषज्ञों के अनुसार यौन संबंधों या शादी से स्तनों पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं दर्शाते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।