सर्दी-जुकाम होने पर कई लोग जल्द राहत पाने के लिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं। लेकिन क्या ये दवाएं वाकई असरदार होती हैं? आइए, डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर सर्दी-जुकाम में एंटीबायोटिक्स सच में काम करती हैं या नहीं।

सर्दी-जुकाम हेल्थ से जुड़ी एक कॉमन समस्या है, जो किसी भी मौसम में लोगों को प्रभावित कर सकती है। नाक बहना, छींक आना, गले में खराश, खांसी और हल्का बुखार इसके कॉम लक्षण हैं। अक्सर लोग इन परेशानियों से जल्द राहत पाने के लिए एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या सर्दी-जुकाम में इन दवाओं का इस्तेमाल वाकई फायदेमंद होता है? इस बारे में एम्स की डॉक्टर प्रियंका सहरावत ने सच्चाई बताई है।

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का होता है खतरा डॉक्टर कहती हैं कि आजकल ज्यादातर लोग हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए मेडिकल की दुकान से कुछ एंटीबायोटिक लेकर खाते हैं। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं, कभी तीन दिन के लिए एंटीबायोटिक खा लेते हैं तो कभी जो दवा दिन में एक बार खाते हैं उसे दो बार खा लेते हैं। एक्सपर्ट ऐसा करना सही नहीं बताती हैं। एंटीबायोटिक्स का गलत या अनावश्यक इस्तेमाल करने से कई तरह की परेशानियां हो सकती है। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं, एलर्जी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसी स्थिति है, जिसमें बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं और संक्रमण का इलाज मुश्किल हो सकता है।

क्यों कॉमन सर्दी जुकाम में नहीं खाएं एंटीबायोटिक? डॉक्टर बताती हैं कि कॉमन सर्दी-जुकाम ज्यादातर वायरस के कारण होता है और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। यही वजह है कि वायरल संक्रमण में इन दवाओं का सामान्य तौर पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बावजूद बिना जरूरत एंटीबायोटिक्स लेने का चलन देखने को मिलता है।

सर्दी-जुकाम से राहत पाने के 7 देसी तरीके 1) अदरक की चाय- अदरक वाली गर्म चाय पीने से गले को आराम मिल सकता है।

3) हल्दी वाला दूध- गर्म दूध में थोड़ी हल्दी मिलाकर पीना गले को आराम पहुंचा सकता है।

4) नमक के पानी से गरारे- गले में खराश होने पर गुनगुने नमक वाले पानी से गरारे करें।

5) गर्म तरल पदार्थ- सूप, गर्म पानी और हर्बल चाय पीने से गले को आराम मिल सकता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती।

6) भाप लेना- नाक बंद होने पर गर्म शॉवर या नम हवा से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है।

7) तुलसी का काढ़ा- तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर हल्का गर्म पिएं। इससे गले को आराम मिल सकता है।

8) अजवाइन की पोटली- अजवाइन को हल्का गर्म करके कपड़े में बांध लें। इसकी हल्की खुशबू सूंघने से कुछ लोगों को बंद नाक में आराम महसूस हो सकता है।

9) नाक में सलाइन ड्रॉप्स- डॉक्टर की सलाह पर नमक के पानी वाली सलाइन नेजल ड्रॉप्स नाक में डालें। ये नाक की सफाई और बंद नाक से राहत में मदद कर सकती हैं।