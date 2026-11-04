सावधान, दिवाली की सफाई से बच्चेदानी खिसकने का डर! डॉक्टर ने बताया महिलाएं ना करें ये काम
दिवाली की सफाई में अक्सर घर की महिलाएं खुद को हीरो समझ बैठती हैं और सारे काम अकेले ही करती हैं। जिससे थकान और कमजोरी तो महसूस होती ही है कई बार बच्चेदानी खिसकने का भी डर होता है।
दिवाली की सफाई में महिलाएं कई बार इतना ज्यादा मशगूल हो जाती हैं कि अपने शरीर का ख्याल ही नहीं करती। जी हां थकान और कमजोरी की बात यहां नहीं हो रही बल्कि बात हो रही है बच्चेदानी खिसकने की। दरअसल, काफी सारी महिलाओं को दिवाली की सफाई के दौरान बच्चेदानी खिसकने का रिस्क बढ़ जाता है और फिर इस समस्या का समाधान केवल ऑपरेशन बचता है। इसी बारे में डॉक्टर वंदना मित्तल ने महिलाओं को सावधान किया और बताया कि किस तरह की महिलाओं को बच्चेदानी खिसकने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है।
भारी सामान भूलकर भी ना खिसकाएं
महिलाएं अक्सर अकेले ही घर के सारे काम करती हैं और इस दौरान वो घर के बेहद भारी फर्नीचर जैसे आलमारी, बेड बॉक्स और भारी ड्राअर वगैरह खुद ही खिसकाती है। जिसके बाद उनकी बच्चेदानी खिसक जाती है और कई बार ऑपरेशन तक करने की नौबत आ जाती है। ऐसे में डॉक्टर ने बताया कि कौन सी महिलाओं को अकेले इन भारी सामान को नहीं खिसकाना चाहिए।
किन महिलाओं को बच्चेदानी खिसकने का डर होता है?
- जिन महिलाओं की उम्र 40-45 या उससे अधिक है।
- ऐसी महिलाएं जिनकी घर पर एक से ज्यादा डिलीवरी हुई है।
- महिलाएं जिन्हें काफी पुरानी कब्ज है।
- या, फिर जिन्हें काफी टाइम से खांसी की दिक्कत है।
- जिन्हें पेट के नीचे वाले हिस्से पर गांठ या भारीपन महसूस होता है।
- छींकने या खांसने पर यूरिन लीकेज हो जाता है।
- या, वो महिलाएं जिन्हें पहले से ही बच्चेदानी नीचे खिसकने की जानकारी है।
- ऐसी महिलाओं में भारी सामान उठाने या खिसकाने पर बच्चेदानी खिसकने का डर होता है। दरअसल, महिलाएं जब अचानक से सोफा, टेबल उठाती हैं या जोर लगाकर खिसकाती हैं तो पेट के अंदरूनी हिस्से पर दबाव अचानक से बढ़ जाता है। जिससे यूट्रिन प्रोलेप्सड का खतरा बढ़ जाता है।
कब होता है बच्चेदानी खिसकने का रिस्क
बच्चेदानी खिसकने की 3 डिग्री होती है। अगर ये पहले और दूसरे डिग्री में बच्चेदानी खिसकी है तो जब आप अचानक से भारी सामान खिसकाती हैं या उठाती हैं तो दबाव बढ़ जाता है और यूट्रिन प्रोलेप्स्ड हो जाता है। और आपकी बच्चेदानी थर्ड डिग्री में चली जाती है। ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन की मात्र उपाय है। वहीं जब बच्चेदानी फर्स्ट या सेकेंड डिग्री में हो तो दवाएं और एक्सरसाइज की मदद से इसे ठीक किया जा सकता है।
महिलाएं रखें ध्यान
दिवाली की सफाई के दौरान इसीलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। अकेले सफाई करने की बजाय किसी की मदद लेना समझदारी है। जिससे ना केवल आप बहुत ज्यादा थकान से खुद को बचा सकें बल्कि बच्चेदानी खिसकने जैसी गंभीर समस्या से भी बच सकें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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