गर्म तेल या पटाखे से जल गया हाथ? डॉक्टर ने बताया घर में क्या करें और क्या ना करें?
दिवाली की मौजमस्ती में हाथ जल गया तो फौरन घर पर क्या करें जिससे जला हुआ घाव बढ़े नहीं और ज्यादा दर्द ना हो। डॉक्टर ने बताया कि जले हुए पर किन चीजों को नहीं लगाना चाहिए और क्या करना चाहिए।
दिवाली का समय मौजमस्ती का होता है। दीये जलाने और पटाखे फोड़ते समय जितना मजा आता है, उतनी ही सावधानी की भी जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही कई बार बड़ी दुर्घटना बन जाती है। ऐसे में सही जानकारी का होना जरूरी है। जैसे दीये या पटाखे से हाथ जल जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। डॉक्टर अश्विन मोखा बताती हैं कि दिवाली के वक्त दिया जलाते वक्त हाथ जल गया या फिर गर्म तेल गिर गया या पटाखे जलाते वक्त हाथ जल जाए तो फौरन सही फर्स्ट एड करें, जिससे घाव को जल्दी से हील होने मे मदद मिलेगी। कितनी मात्रा में और कैसे जला है उसके अनुसार जानें फर्स्ट एड में क्या करें।
जलने पर सबसे पहले क्या करें
अगर हाथ जल गया है तो सबसे पहले नल के नीचे हाथ को लगाएं और ठंडे बहते पानी के नीचे करीब 20 मिनट तक हाथ को रखें। इस दौरान जले हुए के आसपास अगर रिंग, ब्रेसलेट, चूड़ी-कंगन, घड़ी, बैंड वगैरह पहन रखा है तो उसे निकाल दें। जलने के बाद अगर सूजन आ गई तो दिक्कत हो सकती है।
जले हुए जगह पर भूलकर भी ना लगाएं ये चीजें
- शरीर में कहीं जल गया है तो उस जगह पर भूलकर भी इन चीजों को ना लगाएं
- बर्फ रगड़ने, टूथपेस्ट लगाने या घी-तेल लगाने की गलती ना करें
- डॉक्टर हमेशा इस तरह की चीजों को लगाने के लिए मना करते हैं। ये आपके घाव को ठीक होने में मदद नहीं करेगे बल्कि उसे बिगाड़ देंगे।
- वहीं जली हुई जगह पर कॉटन रखने की गलती ना करें,
- अगर कपड़ा भी जलकर चिपका है तो उसे खुद से ना खींचे।
डॉक्टर कहती हैं कि जलने के भी कई तरीके होते हैं और जलन का घाव देखकर ही उस पर सही दवा का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर स्किन केवल लाल दिख रही
जैसे अगर जलने पर केवल रेडनेस है और स्किन ऊपर से जली है और ये बहुत छोटे हिस्से पर जला है तो उस जगह पर केवल पेट्रोलियम जेली की पतली परत लगाकर छोड़ दें। इससे वो जलन धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी।
जलने से स्किन उधड़ गई और घाव हो गया तो क्या करें
वहीं, अगर जलने पर घाव हो चुका है मतलब स्किन उधड़ गई है तो सबसे पहले बहते पानी में ठंडा करने के बाद उस पर बैक्टीग्रास ड्रेसिंग करें। जिसमे 0.5 प्रतिशत क्लोरहेक्साडाइन एसिटेट होता है जो एंटीसेप्टिक का काम करता है और इसमे पैराफीन होता है जो घाव पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इस तरह के घाव पर कभी भी कॉटन या ऐसी चीजों को नहीं लगाना चाहिए जो उस पर चिपक जाए, जिससे घाव को नुकसान होता है।
जलने पर छाले हो तो क्या करें
अगर जलने के बाद उस जगह पर छाले बन गए हैं तो उसे गलती से भी ना फोड़ें। इस छाले को बचा कर रखें ये स्किन के जले हिस्से को प्रोटेक्ट करती है और सही दवा लगाकर इसे छोड़ दें। जले हुई जगह पर किसी दूसरी एंटीसेप्टिक या स्टेयरॉइड बेस्ड क्रीम को भी नहीं लगाना चाहिए।
जलने के बाद सावधानी
अगर हथेली के बराबर या उससे ज्यादा जगह पर जल गया है तो फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। खासतौर पर अगर ये घाव प्राइवेट पार्ट, आंख, चेहरे या ज्वाइंट्स के पास है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं और लापरवाही ना करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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