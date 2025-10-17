दिवाली पूजा के लिए हो रहीं तैयार तो सेफ्टी से जुड़ी ये बातें जरूर ध्यान रखें

संक्षेप: Diwali 2025 Safety Tips: दिवाली पर सजधज कर तैयार होना पसंद है और ढेर सारी फोटोज खिंचवाने की तैयारी में है। तो कुछ बातों का ध्यान भी जरूर रखें। जिससे दिवाली का त्योहार किसी भी तरह की अनहोनी में ना बदल जाए और आप सेफ रहें।

दिवाली त्योहार बेहद खास है। जिसमे घर की सजावट के साथ ही अब महिलाएं खुद की सज्जा पर भी पूरा ध्यान देती हैं। नए कपड़े, ज्वैलरी, हेयरस्टाइल और मेकअप करना हर किसी को पसंद आता है। लेकिन चूंकि दिवाली दीयों और पटाखों का भी त्योहार है। ऐसे में सेफ्टी से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जिससे कि आपकी दिवाली पूरी तरह से सेफ रहे और त्योहार के दिन किसी तरह के बुरे अनुभव से ना गुजरना पड़े।

ना पहनें बड़े और लंबे कपड़े आजकल फोटोज क्लिक करवाने का जमाना है। ऐसे में लेडीज अलग-अलग तरह की ड्रेसेज को पहनना पसंद करती हैं। लेकिन किसी भी तरह की ड्रेस को पहनने के साथ उसे कैरी करने का भी ध्यान रखें। जिससे कि दीयों या पटाखों की वजह से आग पकड़ने का डर ना हो। साथ ही आपकी कीमती ड्रेस में चिंगारी या आग की वजह से जले का निशान ना बन जाए।

सूती और सिल्क जैसे कपड़ो को पहनें आमतौर पर कॉटन और सिल्क फैब्रिक आसानी से आग पकड़ते हैं। लेकिन ये स्किन पर चिपकते नहीं है। इसलिए ये आपकी स्किन को आसानी से नहीं जलाएंगे। ऐसे कपड़े जो जलकर चिपक जाते हैं वो खतरनाक होते हैं। इस तरह के फैब्रिक को पहनना पूरी तरह से अवॉएड करें। खासतौर पर बच्चों को दिवाली के लिए रेडी करते समय फैब्रिक का ध्यान रखें।

बालों को बांधकर बनाएं हेयरस्टाइल खुले बालों के साथ बनी हेयरस्टाइल को दिवाली के समय अवॉएड करना अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि खुले बाल दीये की लौ पकड़ सकते हैं। जिससे जलने का खतरा रहता है।