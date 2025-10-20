दिवाली पूजा के बाद बासी फूलों से बनाएं खुशबूदार ऑर्गेनिक धूप, शेफ पंकज ने शेयर किए 'DIY' हैक्स

संक्षेप: Tips to reuse puja phool to make dhoop: मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पूजा के बासी फूलों से खुशबूदार ऑर्गेनिक धूप बनाने के 'DIY' हैक्स शेयर किए हैं। यह धूप ना सिर्फ आपके घर को महका कर नेगेटिविटी दूर करेगी बल्कि ऑर्गेनिक होने की वजह से सेहत का भी खास ख्याल रखेगी।

दिवाली पूजन के दौरान ज्यादातर लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूलों की माला पहनाते हैं। ईश्वर पर चढ़ाने के लिए भी पूजा में कई तरह के फूलों का यूज किया जाता है। लेकिन पूजा की अगली सुबह ही लोग बासी फूलों को या तो किसी पेड़ के नीचे रख आते हैं या नदी या तलाब में प्रवाहित कर देते हैं। अगर अब तक आप भी ऐसा करते आए हैं तो जरा रुकिए। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पूजा के इन बासी फूलों से खुशबूदार ऑर्गेनिक धूप बनाने के 'DIY' हैक्स शेयर किए हैं। यह धूप ना सिर्फ आपके घर को महका कर नेगेटिविटी दूर करेगी बल्कि ऑर्गेनिक होने की वजह से सेहत का भी खास ख्याल रखेगी।

मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर किया ऑर्गेनिक धूप बनाने का तरीका दिवाली पूजा के दौरान उपयोग किए गए फूलों (जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली) को इकट्ठा करके अच्छी तरह धोने के बाद किसी छायादार जगह पर सुखा लें। ऐसा करने से फूलों पर लगी किसी तरह की धूल या गंदगी हट जाएगी। फूलों को धूप में या किसी पैन में लो फ्लेम करके ड्राई रोस्ट करते हुए सुखाएं। आप चाहे तो इन्हें किसी छायादार जगह पर भी अखबार में रोज पलटते हुए फैलाकर भी सुखा सकते हैं। अब इन ड्राई रोस्ट फूलों को मिक्सी में हवन सामग्री के साथ पीसते हुए पाउडर बना लें। धूप को आकार देने के लिए बाइंडिंग सामग्री की जरूरत होती है। ऐसे में इस पाउडर को छन्नी की मदद से छानकर इसमें थोड़ा सा कपूर और देसी घी मिलाते हुए इससे आटा तैयार कर लें। फूलों से तैयार इस आटे से कोन शेप की धूप बनाकर तैयार कर लें। देसी घी से तैयार शुद्ध धूप पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है।