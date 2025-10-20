Hindustan Hindi News
दिवाली पूजा के बाद बासी फूलों से बनाएं खुशबूदार ऑर्गेनिक धूप, शेफ पंकज ने शेयर किए 'DIY' हैक्स

संक्षेप: Tips to reuse puja phool to make dhoop: मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पूजा के बासी फूलों से खुशबूदार ऑर्गेनिक धूप बनाने के 'DIY' हैक्स शेयर किए हैं। यह धूप ना सिर्फ आपके घर को महका कर नेगेटिविटी दूर करेगी बल्कि ऑर्गेनिक होने की वजह से सेहत का भी खास ख्याल रखेगी।

Mon, 20 Oct 2025 09:50 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली पूजन के दौरान ज्यादातर लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूलों की माला पहनाते हैं। ईश्वर पर चढ़ाने के लिए भी पूजा में कई तरह के फूलों का यूज किया जाता है। लेकिन पूजा की अगली सुबह ही लोग बासी फूलों को या तो किसी पेड़ के नीचे रख आते हैं या नदी या तलाब में प्रवाहित कर देते हैं। अगर अब तक आप भी ऐसा करते आए हैं तो जरा रुकिए। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पूजा के इन बासी फूलों से खुशबूदार ऑर्गेनिक धूप बनाने के 'DIY' हैक्स शेयर किए हैं। यह धूप ना सिर्फ आपके घर को महका कर नेगेटिविटी दूर करेगी बल्कि ऑर्गेनिक होने की वजह से सेहत का भी खास ख्याल रखेगी।

मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर किया ऑर्गेनिक धूप बनाने का तरीका

दिवाली पूजा के दौरान उपयोग किए गए फूलों (जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली) को इकट्ठा करके अच्छी तरह धोने के बाद किसी छायादार जगह पर सुखा लें। ऐसा करने से फूलों पर लगी किसी तरह की धूल या गंदगी हट जाएगी। फूलों को धूप में या किसी पैन में लो फ्लेम करके ड्राई रोस्ट करते हुए सुखाएं। आप चाहे तो इन्हें किसी छायादार जगह पर भी अखबार में रोज पलटते हुए फैलाकर भी सुखा सकते हैं। अब इन ड्राई रोस्ट फूलों को मिक्सी में हवन सामग्री के साथ पीसते हुए पाउडर बना लें। धूप को आकार देने के लिए बाइंडिंग सामग्री की जरूरत होती है। ऐसे में इस पाउडर को छन्नी की मदद से छानकर इसमें थोड़ा सा कपूर और देसी घी मिलाते हुए इससे आटा तैयार कर लें। फूलों से तैयार इस आटे से कोन शेप की धूप बनाकर तैयार कर लें। देसी घी से तैयार शुद्ध धूप पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है।

ऑर्गेनिक धूप के फायदे

दिवाली जैसे त्योहारों के बाद बचे हुए फूलों से तैयार ऑर्गेनिक धूप पर्यावरण के अनुकूल और किफायती होती है। पूजा के फूलों को फेंकने की जगह दोबारा उपयोग करने से कचरा कम होता है। जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है। घर पर बनी धूप स्टोर से खरीदी गई धूप से सस्ती और प्राकृतिक होती है। यह धूप पूजा स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा लाती है।

