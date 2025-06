चैट जीपीटी से फ्री डायट प्लान बनवाकर लड़की ने एक महीने में घटाया 5 किलो वजन, जानें कैसे किया

ऐसे बनवाया चार्ट

अंजनी भोज नाम की डिजिटल क्रिएटर ने अपने इंस्टाग्राम पर वेटलॉस से जुड़ा एक पोस्ट किया है। यह काफी चर्चा में है। अंजलि ने बताया है कि उन्होंने 40 दिनों में 5 किलो वजन कम किया और इसके लिए चैटजीपीटी की मदद ली। उन्होंने बताया कि चैटजीपीटी को क्या कमांड दिया था। उन्होंने लिखा था: Hi ChatGPT, I’m [अपना नाम], [आपकी उम्र], [हाइट] and [वजन] , I have PCOS (controlled) अगर आपको नहीं है तो ये न लिखें. I want to lose fat and build lean muscle. I work out 5 days a week. Please give me a weekly workout and diet plan. I eat chicken, eggs, basil seeds, salads, and whey. I avoid dairy and gluten [आप जो खाते हैं उस हिसाब से बदल लें।] आप इसमें अपने हिसाब से बदलाव करके चैटजीपीटी पर पोस्ट कर सकते हैं।