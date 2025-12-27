Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थdietitian explain why diabetes patients should not skip salad before every meal know benefits
डायबिटीज वालों के लिए अमृत है सलाद! जानें क्यों दी जाती है खाने की सलाह

डायबिटीज वालों के लिए अमृत है सलाद! जानें क्यों दी जाती है खाने की सलाह

संक्षेप:

Eating Salad Before Meal In Diabetes: डायबिटीज की समस्या हो रही है तो ऐसे में हर मील के पहले सलाद खाने की सलाह मिलती है। हर मील के पहले अगर नियम से सलाद खाया जाए तो इसके कई सारे फायदे हैं। जानें आखिर डायबिटीज में खाने के पहले सलाद खाना क्यों जरूरी होता है?

Dec 27, 2025 04:31 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे अपनी डाइट में कार्ब्स को कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी और चावल, क्योंकि कार्ब्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और डायबिटीज को मैनेज करना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन अगर रोटी और चावल के साथ डायबिटीज को मैनेज करना है तो सलाद खाने की सलाह दी जाती है। डायटीशियन श्वेता पांचाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया था कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सलाद को खाने के पहले खाना जरूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डायबिटीज में खाने के पहले सलाद खाना है जरूरी

डायटीशियन श्वेता ने बताया कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे खाने में रोटी या चावल खाने के पहले सलाद को बिल्कुल नहीं स्किप करना चाहिए। 'खाने के पहले सलाद खाने से मील में फाइबर ऐड होता है और फाइबर शुगर को ब्लडस्ट्रीम में एंटर होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है। जिससे शुगर स्पाइक कम होती है और एनर्जी ज्यादा देर तक बनी रहती है।' ये छोटा सा बदलाव काफी ज्यादा अंतर लाता है। इसलिए हर मील के पहले सलाद को जरूर शामिल करें।

सलाद में किन सब्जियों को करें शामिल

हेल्दी सलाद खाना है तो उसमे कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। खीरा, गाजर, टमाटर, मूली, पत्तागोभी। इन सब्जियों के साथ नींबू का रस, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स करें। लेकिन ध्यान रहे कि सलाद में नमक की मात्रा बहुत कम हो। खासतौर पर जिन लोगों को हाई बीपी और किडनी की समस्या होने का खतरा हो।

यहीं नहीं सलाद को अगर हर मील के पहले खाया जाए तो इसके कई सारे फायदे हैं।

  • ये भूख कंट्रोल करने और ओवरईटिंग से बचने में मदद करता है।
  • फाइबर डाइजेशन को इंप्रूव करता है।
  • ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है
  • शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ा देता है।
  • ज्यादा हेल्दी फूड ऑप्शन मिलता है
  • साथ ही हाइड्रेशन भी पर्याप्त मात्रा में होता है।

ये भी पढ़ें:डॉक्टर ने बताया 35 के हो गए या डायबिटीज है! इन लक्षणों को बिल्कुल ना करें इग्नोर
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।