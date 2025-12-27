डायबिटीज वालों के लिए अमृत है सलाद! जानें क्यों दी जाती है खाने की सलाह
Eating Salad Before Meal In Diabetes: डायबिटीज की समस्या हो रही है तो ऐसे में हर मील के पहले सलाद खाने की सलाह मिलती है। हर मील के पहले अगर नियम से सलाद खाया जाए तो इसके कई सारे फायदे हैं। जानें आखिर डायबिटीज में खाने के पहले सलाद खाना क्यों जरूरी होता है?
अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे अपनी डाइट में कार्ब्स को कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी और चावल, क्योंकि कार्ब्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं और डायबिटीज को मैनेज करना मुश्किल कर देते हैं। लेकिन अगर रोटी और चावल के साथ डायबिटीज को मैनेज करना है तो सलाद खाने की सलाह दी जाती है। डायटीशियन श्वेता पांचाल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया था कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सलाद को खाने के पहले खाना जरूरी है।
डायबिटीज में खाने के पहले सलाद खाना है जरूरी
डायटीशियन श्वेता ने बताया कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे खाने में रोटी या चावल खाने के पहले सलाद को बिल्कुल नहीं स्किप करना चाहिए। 'खाने के पहले सलाद खाने से मील में फाइबर ऐड होता है और फाइबर शुगर को ब्लडस्ट्रीम में एंटर होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है। जिससे शुगर स्पाइक कम होती है और एनर्जी ज्यादा देर तक बनी रहती है।' ये छोटा सा बदलाव काफी ज्यादा अंतर लाता है। इसलिए हर मील के पहले सलाद को जरूर शामिल करें।
सलाद में किन सब्जियों को करें शामिल
हेल्दी सलाद खाना है तो उसमे कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। खीरा, गाजर, टमाटर, मूली, पत्तागोभी। इन सब्जियों के साथ नींबू का रस, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स करें। लेकिन ध्यान रहे कि सलाद में नमक की मात्रा बहुत कम हो। खासतौर पर जिन लोगों को हाई बीपी और किडनी की समस्या होने का खतरा हो।
यहीं नहीं सलाद को अगर हर मील के पहले खाया जाए तो इसके कई सारे फायदे हैं।
- ये भूख कंट्रोल करने और ओवरईटिंग से बचने में मदद करता है।
- फाइबर डाइजेशन को इंप्रूव करता है।
- ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है
- शरीर में न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ा देता है।
- ज्यादा हेल्दी फूड ऑप्शन मिलता है
- साथ ही हाइड्रेशन भी पर्याप्त मात्रा में होता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।