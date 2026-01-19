Hindustan Hindi News
सलाद में खा रहे चुकंदर तो ये 3 बातें जरूर जान लें, डायटिशियन ने बताया हो सकता है नुकसान!

सलाद में खा रहे चुकंदर तो ये 3 बातें जरूर जान लें, डायटिशियन ने बताया हो सकता है नुकसान!

संक्षेप:

Beetroot Side Effects: डायटिशियन श्रुति गोयल बताती हैं कि अगर आप चुकंदर का जूस पी रहे हैं या सलाद के रूप में खा रहे हैं, तो ये 3 बातें आपको जरूर गौर करनी चाहिए। वरना कई बार फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है।

Jan 19, 2026 11:14 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
बीटरूट यानी चुकंदर को हम अक्सर सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं। शरीर में खून बढ़ाने से ले कर, इम्यूनिटी बूस्ट करने और वेट मैनेजमेंट में मदद करने तक, चुकंदर के हेल्थ बेनिफिट्स हर कोई जानता है। दरअसल चुकंदर में विटामिन सी, ए, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसे भी एक सुपरफूड माना जाता है। हालांकि कोई हेल्दी चीज भी आपके लिए नुकसादायक बन सकती है, अगर आप उसे खाने का सही तरीका नहीं जानते हैं। डायटिशियन श्रुति गोयल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताती हैं कि अगर आप चुकंदर का जूस पी रहे हैं या सलाद के रूप में खा रहे हैं, तो ये 3 बातें आपको जरूर गौर करनी चाहिए। वरना कई बार फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं।

चुकंदर का जूस पीना या सलाद खाना बंद करें

ज्यादातर लोग चुकंदर की या तो सलाद बनाकर खाते हैं या फिर इसका जूस बनाकर पीते हैं। हालांकि डायटिशियन के मुताबिक चुकंदर को ऐसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दरअसल चुकंदर एक तरह की रूट वेजिटेबल यानी जड़ वाली सब्जी है। इसलिए इसमें मिट्टी से आने वाले बैक्टीरिया, पेस्टीसाइड और हेवी मेटल्स मौजूद हो सकते हैं, जिससे आपका पेट खराब हो सकता है और ऑर्गन डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसलिए बीटरूट को हमेशा हल्का पकाकर ही खाना चाहिए।

किडनी में पथरी है तो ना खाएं बीटरूट

डायटिशियन सलाह देती हैं कि अगर आपकी किडनी में पथरी की समस्या है, तो आपको चुकंदर खाने से परहेज करना चाहिए। दरअसल चुकंदर में भारी मात्रा में ऑक्सलेट्स मौजूद होते हैं, जो किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट्स स्टोन का रिस्क बढ़ा सकते हैं। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या भी है, तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही चुकंदर का सेवन करें।

IBS और IBD वाले ना खाएं कच्चा चुकंदर

डायटिशियन श्रुति कहती हैं कि अगर आपको IBS (इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम) या IBD (इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज) की समस्या है, तो आपको कच्चा चुकंदर खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस और एब्डॉमिनल डिस्कंफर्ट को बढ़ावा दे सकता है। इस वजह से IBS और IBD की कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है।

