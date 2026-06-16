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कॉपर की बोतल में पानी पीते हैं? ये 3 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डाइटीशियन ने दी चेतावनी

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में तांबे की बोतल से पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बोतल से पानी पीने पर 3 गलतियां करते हैं जो गट हेल्थ पर भारी पड़ सकती हैं। जानिए क्या हैं वो तीन गलतियां।

कॉपर की बोतल में पानी पीते हैं? ये 3 गलतियां पड़ सकती हैं भारी, डाइटीशियन ने दी चेतावनी

कॉपर की बोतल से पानी पीना सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में तांबे की बोतल से पानी पीने के अनेकों फायदे हैं। तांबे में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जिनकी वजह से हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं खत्म हो जाते हैं और पानी पीने योग्य और शुद्ध हो जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। बहुत से लोग कॉपर की बोतल में पानी पीते हैं लेकिन साथ में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से फायदा नहीं बल्कि गट हेल्थ को नुकसान हो सकता है। गट हेल्थ एक्सपर्ट रिचा दोषी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वह कॉपर बोतल के साथ की जाने वाली गलतियों के बारे में बता रही है। आप भी जानिए क्या हैं वह 3 गलतियां।

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कॉपर बोतल से की जाने वाली गलतियां

1) गर्म या उबलते पानी का इस्तेमाल

बहुत से लोग कॉपर बोतल में गर्म या उबलते पानी का इस्तेमाल करते हैं। इससे कॉपर का रिसाव बढ़ जाता है, जिससे समय के साथ शरीर में कॉपर की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो सकती है।

2) सेहत से जुड़ी खास स्थितियों को नजरअंदाज

कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं में कॉपर के बर्तनों का इस्तेमाल फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपका शरीर एक्सट्रा कॉपर को संभालने में मुश्किल महसूस कर सकता है।

3) खाली पेट कॉपर वाला पानी पीना

बहुत से लोग रात में कॉपर की बोतल में पानी भर के रखते हैं और फिर सुबह सबसे पहले कॉपर वाला पानी पीते हैं। इससे कुछ लोगों में पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

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एक्सपर्ट कहती हैं कि कॉपर वाला पानी सेहत के लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं है। इसकी मात्रा और आपकी सेहत की स्थिति मायने रखती है।

कॉपर की बोतल से पानी पीने के फायदे

  • यह पेट के अल्सर, इन्फेक्शन और अपच की समस्या को कम करता है। लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है।
  • तांबा शरीर के एक्स्ट्रा फैट को आसानी से बर्न करने में मेटाबॉलिज्म की मदद करता है।
  • तांबे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो चेहरे की फाइन लाइन्स और झुर्रियों को कम करते हैं।
  • तांबे में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं।
  • तांबा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और त्वचा को हेल्दी रखता है। ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का ऑप्शन नहीं है। किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़े सवालों के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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